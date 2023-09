Google Pixel 8 Pro pozuje na renderach. Jest cena i specyfikacja kamery

Google Pixel 8 Pro to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Oficjalna zapowiedź odbędzie się już w przyszłym miesiącu. Tymczasem przeciekom nie ma końca. Do sieci przedostały się rendery prasowe, cena oraz informacje związane ze specyfikacją techniczną. Również obejmującą kamerę urządzenia.

Rendery ujawniają znajomy design

Rendery modelu Google Pixel 8 Pro potwierdzają nam zmiany, które mogliśmy zobaczyć już wcześniej. Smartfon ma design podobny do poprzednika z charakterystycznym aparatem fotograficznym umieszczonym na nietuzinkowej wyspie. Można jednak dostrzec pewne modyfikacje względem poprzednika. Do wyboru będą trzy warianty kolorystyczne, w tym porcelanowy oraz niebieski w odcieniu nieba.









Boczna ramka smartfona Google Pixel 8 Pro nabrała krągłości, co jest zmianą widoczną gołym okiem. Wygląda to z pewnością ciekawie. Następnie mamy dodatkowy sensor na wyspie z aparatem fotograficznym. Umieszczono go pod diodą doświetlającą LED. Jest to czujnik temperatury, który pozwoli na wykonanie pomiarów. Taka nowość pojawi się wyłącznie w droższym telefonie. Tańszy jej nie otrzyma, co warto mieć na uwadze.

Kamera z udoskonaleniami

Google Pixel 8 Pro otrzyma udoskonalony aparat fotograficzny z trzema obiektywami. Najważniejsza zmiana dotyczy kamery ultraszerokokątnej, która otrzyma 48-megapikselowy sensor (vs 12 MP z poprzednika). W przypadku głównego obiektywu jest to 50-megapikselowy czujnik, a teleobiektyw współpracuje z 48-megapikselowym. Przednia kamera pozwoli robić selfie w jakości do 10,5 megapikseli.

Teleobiektyw z modelu Google Pixel 8 Pro obsługuje 5-krotny zoom optyczny, a obiektyw ultraszerokokątny wspiera tryb makro focus. Nie zabraknie także specjalnych funkcji. Na liście są Magic Eraser, Photo i Face Unblur, Night Side czy Real Tone. To tylko część z nich, bo ma być ich więcej.

Cena Google Pixel 8 Pro bez zmian

Przecieki dają nam do zrozumienia, że cena Google Pixel 8 Pro nie ulegnie zmianie względem poprzednika. W Stanach Zjednoczonych nadal ma to być kwota na poziomie 899 dol. Niestety drożej ma być w przypadku tańszego modelu, który podrożeje o 100 dol. – do kwoty 699 dol.

Wiemy również, że Google Pixel 8 Pro otrzyma udoskonalony ekran OLED ze zmiennym odświeżaniem obrazu w zakresie od 1 do 120 Hz oraz o rozdzielczości QHD+. Następnie mamy nowy procesor Tensor G3. Chip powstał we współpracy z Samsungiem i jest dosyć nietypowy, bo składa się nie z ośmiu, a dziewięciu rdzeni CPU. SoC będzie wspomagany przez 12 GB pamięci operacyjnej RAM. Na dane zostanie przeznaczone 128, 256 lub 512 GB miejsca.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło (2)