Android 14 QPR1 beta wnosi ciekawe nowości. Aktualizacja jest na plus

Android 14 QPR1 beta to pierwsza, poglądowa aktualizacja systemu, którą Google udostępni w grudniu w postaci Pixel Feature Drop. Oprogramowanie wprowadza ciekawe nowości. Nowe funkcje z Android 14 QPR1 beta obejmują widżety czy pasek wyszukiwania. Wiele z tych zmian z pewnością można zaliczyć na plus.

Android 14 QPR1 Beta został udostępniony jeszcze przed finalną wersją nowego systemu Google, którego spodziewamy się w październiku. Aktualizacja wprowadza sporo nowości oraz zmian, które użytkownicy smartfonów z serii Pixel powinni otrzymać jeszcze przed końcem tego roku. Zobaczmy sobie jakie nowe funkcje przygotowano.

Nowości w Android 14 QPR1 Beta całkiem sporo

Aktualizacja w postaci systemu Android 14 QPR1 Beta wprowadza naprawdę dużo nowości. Kod źródłowy oprogramowania ujawnia nam, że Google planuje przywrócić widżety na zablokowanym ekranie. Jak dobrze pamiętamy z platformy pozbyto się takiej funkcjonalności, ale jej powrót zwiastuje flaga o nazwie widget_on_keyguard. Możliwe, że zmiana wynika z ruchu Apple, które takie rozwiązanie wprowadziło do iPhone’ów z iOS w zeszłym roku.

Skoro jesteśmy już przy ekranie blokady, to warto dodać, że Android 14 QPR1 Beta wprowadza tu jeszcze jedną ważną nowość. Mowa o skrótach, które można zmieniać. Dotyczy to elementów, które znajdują się w lewym i prawym dolnym rogu ekranu. Możliwe jednak, że taka opcja zostanie udostępniona jedynie dla właścicieli Pixeli, co warto mieć na uwadze. Do wyboru są skróty dla latarki, aparatu, wyciszania, szybkiego nagrywania obrazu, aplikacji Google Home czy Portfel lub trybu nie przeszkadzać.

Następnie mamy pasek wyszukiwania Google, który w systemie Android 14 QPR1 Beta również doczekał się pewnych modyfikacji. Co zmieniono? Jego położenie będzie mogło ulegać pewnym zmianom. Dzięki temu stanie się on bardziej dostępny. Możecie to obejrzeć na poniższym wideo.

Zmiana proporcji aplikacji

Jedną z najważniejszych nowości w systemie Android 14 QPR1 Beta jest możliwość zmiany proporcji dla aplikacji. Z pozoru niewielka zmiana, ale wniesie zupełnie nowe możliwości w trakcie korzystania z oprogramowania na większych ekranach tabletów czy składanych smartfonów. Jako przykład można podać Instagrama czy WhatsAppa, które wypełnią cały wyświetlacz, choć nie są domyślnie do tego przystosowane.

Następnie mamy możliwość wykorzystywania smartfonów Google Pixel w roli kamery dla komputerów. Android 14 QPR1 Beta wprowadza też bardziej szczegółowe informacje o baterii w ustawieniach. Będzie tu można uzyskać szczegóły o dacie produkcji czy liczniku cykli. Podobne rozwiązanie pojawiło się w iPhone’ach 15.

Aktualizacja jako Pixel Feature Drop w grudniu

Android 14 QPR1 Beta to poglądowe wydanie oprogramowania. Finalna aktualizacja zostanie udostępniona za kilka miesięcy jako Pixel Fature Drop. Spodziewajmy się, że nastąpi to jeszcze w grudniu. Wtedy wszystkie wymienione nowości najpierw trafią na smartfony z logo Google. Część z nich zostanie udostępniona też na urządzeniach partnerów, ale już w późniejszym czasie.

