Samsung Galaxy A55 5G w drodze. Jest częściowa specyfikacja

Samsung Galaxy A55 5G to nadchodzący średniak Koreańczyków. Premiera odbędzie się dopiero w 2024 r. Tymczasem już teraz do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna. Wiemy, że Samsung Galaxy A55 5G ma otrzymać nowy procesor Exynos 1480 oraz aparat fotograficzny z 50-megapikselowym sensorem.

Samsung Galaxy A55 5G to smartfon, na który pewnie czeka sporo fanów marki. Wszak jest to bardzo popularna seria telefonów koreańskiej firmy. W sieci pojawiły się wczesne informacje o tym modelu. Jest to częściowa specyfikacja techniczna, która obejmuje m.in. nadchodzący procesor Exynos 1480. Co już wiemy o tym układzie?

Exynos 1480 to autorski chip

Wiemy, że Exynos 1480 to procesor, który będzie następcą Exynosa 1380 z modelu A54. Samsung dla Galaxy A55 5G szykuje nowy SoC i powstaje on pod nazwą kodową S5E8845 oraz kryptonimem Rose. Poprzedni układ to S5E8835. Pełne specyfikacja techniczna nowego chipu nie jest znana, ale pewne informacje przedostały się do sieci.

Exynos 1480 dla modelu Samsung Galaxy A55 5G ma prawdopodobnie otrzymać układ graficzny AMD oparty na architekturze RDNA. Ma on zapewnić lepszą wydajność w grach. Poza tym wiemy, że firma chce w nim zaimplementować większe możliwości z zakresu zadań opartych na sztucznej inteligencji. Zapowiada się co najmniej bardzo ciekawie.

Aparat fotograficzny 50 MP

Samsung Galaxy A55 5G może otrzymać aparat fotograficzny bardzo podobny do tego z poprzednika. Obiektyw szerokokątny ma współpracować z 50-megapikselowym sensorem, jak to jest w tegorocznym modelu. Spodziewajmy się jeszcze dwóch obiektywów. Nie ma jednak pewności, że będą one współpracować z czujnikami 12 i 5 MP, jak to jest w A54, ale jest to bardzo możliwe. W przypadku przedniej kamery do selfie spodziewajmy się zdjęć w jakości do 32 megapikseli.

Pełna specyfikacja modelu Samsung Galaxy A55 5G nieznana

Kompletna specyfikacja techniczna modelu Samsung Galaxy A55 5G nie jest na razie znana. Oczywiście możemy być niemal pewni, że pojawi się płaski ekran AMOLED o przekątnej około 6,5 cala, rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz. Procesor Exynos 1480 będzie zapewne wspomagany przez 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane spodziewajmy się 128 lub 256 GB miejsca. Nie zabraknie też NFC czy nowoczesnych modułów łączności bezprzewodowej, w tym Bluetooth 5.3. Całość będzie pracować pod kontrolą systemu Android 14 z nakładką One UI 6.0.

Samsung Galaxy A55 5G to smartfon, na którego debiut poczekamy sobie jeszcze kilka miesięcy. Premiera zapewne odbędzie się w drugiej połowie pierwszego kwartału 2024 r. Możliwe, że w marcu po kilku tygodniach od prezentacji serii S24. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na więcej informacji.

