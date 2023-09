Google Pixel 8a pozuje na zdjęciach. Co wiemy o smartfonie?

Google Pixel 8a to smartfon, którego premiera odbędzie się w 2024 r. Tymczasem już dziś mamy okazję zobaczyć zdjęcia, na których uchwycono prototyp telefonu. Fotki modelu Google Pixel 8a ujawniają nam wygląd smartfona i jego grube ramki wokoło ekranu. Z tyłu znajduje się podwójny aparat fotograficzny.

Google Pixel 8a to smartfon, który już pojawiał się w przecieku. Niedawno dostrzeżono go w bazie benchmarku Geekbench, gdzie otrzymaliśmy potwierdzenie, że pod obudową znajduje się procesor Tensor G3. Teraz mamy okazję zobaczyć zdjęcia telefonu, na których uchwycono prototyp. Zobaczmy sobie, co widać na tych fotkach.

Zdjęcia prototypu ujawniają wygląd

Smartfon Google Pixel 8a na zdjęciach ujawnia nam wygląd, który szykuje producent. Widzimy, że zachowano charakterystyczny dla serii design. Aparat fotograficzny jest podwójny i składa się z dwóch obiektywów oraz diody doświetlającej LED. Następnie mamy ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie i widać, że ma on całkiem spore ramki. Bok obudowy jest zaokrąglony i jest to zmiana, która czeka nas również w modelach 8 i 8 Pro.

Zdjęcia modelu Google Pixel 8a prezentują nam telefon w niebieskiej wersji kolorystycznej obudowy. Oczywiście jest to jedna z trzech czy czterech opcji, które szykuje producent. Do wyboru będzie więcej wersji, których to kolory poznamy zapewne bliżej rynkowej premiery. Ta prędko nie nastąpi, bo debiutu spodziewajmy się w drugim kwartale 2024 r.

Google Pixel 8a to Akita

Źródło, które udostępniło zdjęcia smartfona Google Pixel 8a, ujawniło przy okazji kryptonim telefonu. Urządzenie powstaje pod nazwą kodową Akita. Dodano też, że pod obudową znajduje się procesor Tensor G3. Nowy SoC firmy będzie dosyć nietypowy, bo ma składać się nie z ośmiu, a dziewięciu rdzeni CPU. Wiemy jednak, że producent chce bardziej uniezależnić się od Samsunga. Wygląda jednak na to, że nie uda się tego osiągnąć do 2025 r.

Specyfikacja techniczna telefonu tajemnicą

Pełna specyfikacja techniczna smartfona nie jest na razie znana. Wiadomo tylko tyle, że pod obudową znajdzie się wspomniany procesor Tensor G3. Następnie spodziewajmy się 8 GB pamięci RAM oraz 128 lub 256 GB miejsca. Podwójny aparat fotograficzny powinien składać się z obiektywów z szerokim oraz ultraszerokim kątem.

Google Pixel 8a otrzyma także ekran AMOLED o przekątnej około 6,1 cala oraz rozdzielczości Full HD+. Spodziewajmy się również odświeżania obrazu w zakresie do 90 Hz czy stereofonicznych głośników. Nie zabraknie też modułów NFC i Bluetooth 5.3, a całość będzie pracować pod kontrolą systemu Android 14. Nie pozostaje nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość i czekać na więcej informacji.

