Samsung Galaxy S24 Ultra otrzyma zoom, który rozczaruje

Samsung Galaxy S24 Ultra to flagowiec, który ma wprowadzić różne zmiany względem poprzednika. Plotki mówią o tym, że pojawią się szybsze procesory, lepszy aparat fotograficzny czy płaski ekran. Nowe informacje związane z kamerą telefonu dostarcza leaker Ice Universe. Obejmują one m.in. zoom smartfona i tutaj pojawia się pewne rozczarowanie.

Zoom optyczny aparatu tylko 5-krotny

Obecny flagowiec Koreańczyków ma 10-krotny zoom optyczny, ale w przypadku modelu Samsung Galaxy S24 Ultra ma pojawić się pewien regres związany z tą funkcją. Pomimo tego, że smartfon ma otrzymać nowy teleobiektyw z 50-megapikselowym sensorem. Co dokładnie ma się zmienić?

Leaker twierdzi, że Samsung Galaxy S24 Ultra zapewni tylko 5-krotny zoom optyczny w przypadku teleobiektywu z 50-megapikselowym sensorem, który będzie typu 1/2.52″ z rozmiarem pikseli w postaci 0,7 μm. Natomiast drugi z teleobiektywów, który ma współpracować z 10-megapikselowym sensorem, pozwoli na trzykrotne zbliżenie optyczne.

Warto dodać, że 5-krotny zoom optyczny oferuje również iPhone 15 Pro Max, w którym Apple również umieściło nowy teleobiektyw. Nie wiadomo, skąd decyzja związana z degradacją tej funkcji w modelu Samsung Galaxy S24 Ultra, ale wygląda to, że tak właśnie się stanie i nie ma od tego odwrotu.

Aparat fotograficzny modelu Samsung Galaxy S24 Ultra ma być konkretny

Mimo to spodziewajmy się, że Samsung Galaxy S24 Ultra i tak otrzyma aparat fotograficzny o bardzo dużych możliwościach. Główny obiektyw ma współpracować z 200-megapikselowym sensorem i możliwe, że nie będzie to ISOCELL HP2, a nowsze rozwiązanie. Na razie jednak nie ma do tego pewności. Następnie mamy teleobiektywy z czujnikami 50 i 10 MP. Całość uzupełni kamera ultraszerokokątna z 12-megapikselowym sensorem.

Samsung Galaxy S24 Ultra ma także wyróżniać się czymś jeszcze. Po pierwsze ma dostać płaski ekran AMOLED, co też wydaje się być dosyć kontrowersyjną zmianą. Wszak firma przyzwyczaiła nas we flagowcach do zakrzywionych wyświetlaczy. Następnie mamy boczną ramkę wykonaną z tytanu. Apple w modelach iPhone 15 Pro również zdecydowało się na takie rozwiązanie i to pozwoliło na zmniejszenie wagi telefonów, a przy okazji nadało im większą klasę premium.

Samsung ma wprowadzić modele z serii Galaxy S24 na rynek w pierwszym kwartale 2024 r. Możliwe, że konferencja Unpacked z prezentacją odbędzie się jeszcze w styczniu, ale dokładny termin nie jest na razie znany. Wszystkie telefony otrzymają nowe procesory. W zależności od rynku dystrybucji mają to być chipy Snapdragon 8 Gen 3 dostarczone przez Qualcomma lub autorskie Exynosy 2400.

