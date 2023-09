OnePlus Open blisko. Składany smartfon z datą premiery

OnePlus Open to składany smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Telefon ma nową datę premiery. Niestety sprzętu nie zobaczymy w tym miesiącu, a dopiero w październiku. Padł nawet konkretny termin prezentacji modelu OnePlus Open. Specyfikacja techniczna smartfona wyciekła do sieci już wcześniej.

OnePlus Open to pierwszy składany smartfon marki, który to jednak coś nie może doczekać się rynkowego debiutu. Pierwsze plotki mówiły o prezentacji w sierpniu. Potem spekulowano o wprowadzeniu tego sprzętu we wrześniu. Teraz pojawiła się nowa data premiery. Termin niestety wybiega dalej w przyszłość i związany jest z październikiem. Kiedy więc dokładnie zobaczymy to urządzenie?

Data premiery OnePlus Open niepotwierdzona

Datą premiery modelu OnePlus Open jest rzekomo 19 października. Taką informację przekazał leaker Max J., który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu chińskiej marki. Sama firma na razie jednak tego nie potwierdza. Nastąpi to pewnie bliżej wskazanego przez źródło informacji terminu.

Sam producent ma potwierdzić na dniach, że OnePlus Open zadebiutuje wkrótce, ale jeszcze bez wskazania dokładnego terminu. To ma nastąpić w późniejszym czasie, a więc zapewne już w październiku. Zapowiada się huczne wydarzenie, któremu zapewne będzie towarzyszyć ciekawa konferencja. Wszak ma to być debiut w ujęciu globalnym.

Składany smartfon będzie konkretny

OnePlus Open to pierwszy składany smartfon chińskiej marki i widzimy, że firma chce na tym polu rywalizować od razu z najlepszymi. Specyfikacja techniczna telefonu jest naprawdę konkretna i przedostała się do sieci już wcześniej. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

Urządzenie ma dwa ekrany AMOLED o przekątnej 7,8 oraz 6,3 cala. Oba wyświetlacze będą w stanie prezentować obraz z odświeżaniem w zakresie do 120 Hz. Sercem telefonu jest mocny procesor Snapdragon 8 Gen 2, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Będzie on wspomagany przez maksymalnie 16 GB pamięci RAM. Na dane spodziewajmy się co najmniej 256 GB miejsca.

OnePlus Open ma także potrójny aparat fotograficzny, który otrzyma dwa sensory 48 MP i teleobiektyw z czujnikiem 64 MP. Bateria ma wspierać szybkie ładowanie. Przy okazji producent przeprowadził wewnętrzne testy, które wykazały solidną konstrukcję wytrzymałą na 400 tys. złożeń, co robi wrażenie. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

OnePlus Open – specyfikacja techniczna

7,8-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 2K

6,3-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X

256 GB miejsca na dane (UFS 4.0)

kamerki 32 i 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 48 + 64 MP

bateria o pojemności 4800 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

stereofoniczne głośniki

Android 13 z OxygenOS 13.1

