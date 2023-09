Redmi Note 13 Pro Plus blisko. Cena, specyfikacja i co wiemy przed premierą

Redmi Note 13 Pro Plus to nowy superśredniak Xiaomi, którego premiera jest blisko. Specyfikacja techniczna telefonu ma być rzeczowa. Natomiast cena Redmi Note 13 Pro Plus powinna być atrakcyjna. Smartfon ma zakrzywiony ekran, procesor MediaTek Dimensity 7200-Ultra oraz aparat fotograficzny z sensorem 200 MP.

Redmi Note 13 Pro Plus to jeden z kilku nowych smartfonów Xiaomi, których premiera odbędzie się później w tym tygodniu. Cena telefonu ma być atrakcyjna. Częściowa specyfikacja techniczna sprzętu jest już znana. Zobaczmy sobie, co wiemy przed planowanym na czwartek debiutem.

Zakrzywiony ekran

Redmi Note 13 Pro Plus otrzyma zakrzywiony ekran na dłuższych krawędziach i jest to panel z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Wyświetlacz OLED-owy ma przekątną 6,67 cala oraz rozdzielczość 1220 × 2712 pikseli. Ponadto zaoferuje zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 144 Hz oraz zgodność z paletą DCI-P3, co Xiaomi potwierdziło na własnym profilu submarki.

Procesor MediaTek Dimensity 7200-Ultra

Sercem smartfona Redmi Note 13 Pro Plus jest procesor Dimensity 7200-Ultra, czyli chip firmy MediaTek dla telefonów z tak zwanej wyższej półki średniej. Jest to mocny chip wykonany w 4-nm litografii składający się z dwóch rdzeni CPU ARM Cortex-A715 2,8 GHz i sześciu A510 2,0 GHz. Za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU Arm Mali-G610. SoC ma być wspomagany przez nawet 18 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono od 128 do 1 TB miejsca.

Cena Redmi Note 13 Pro Plus ma być atrakcyjna

Cena Redmi Note 13 Pro Plus nie jest na razie znana. Wiemy jednak, że mają to być atrakcyjne kwoty zbliżone do tych z poprzednika. Dla przypomnienia model z serii 12 debiutował w cenie od 2199 juanów, czyli około 1300 zł. Oczywiście jeśli dojdzie do sprzedaży w Europie, to na Starym Kontynencie zapłacimy więcej, co trzeba mieć na uwadze.

Potrójny aparat 200 MP

Redmi Note 13 Pro Plus otrzyma przeprojektowany aparat fotograficzny z głównym obiektywem ze światłem f/1.65 oraz OIS, który ma współpracować z 200-megapikselowym sensorem Samsung ISOCELL HP3. Następnie mamy kamerę ultraszerokokątną połączoną pewnie z 8-megapikselowym czujnikiem oraz aparat 2 MP do zdjęć makro. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli.

Bateria z szybkim ładowaniem i obudowa zgodna z IP68

Energię w smartfonie Redmi Note 13 Pro Plus dostarczy bateria o pojemności 5000 mAh. Spodziewajmy się szybkiego ładowania z użyciem ładowarki o mocy 120 W, ale może nie zabraknie też specjalnej edycji telefonu z ładowarką 210 W. Całość zostanie zamknięta w obudowie spełniającej założenia normy IP68, a więc spodziewajmy się wodo- i pyłoszczelności. Znana specyfikacja techniczna urządzenia widoczna jest niżej.

Redmi Note 13 Pro Plus – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran OLED 144 Hz o rozdzielczości 1220 × 2712 pikseli

procesor MediaTek Dimensity 7200

8, 12, 16 lub 18 GB pamięci RAM

128, 256, 512 GB lub 1 TB miejsca

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 200 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5,3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

203,96 g

Android z MIUI 15

