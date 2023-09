OnePlus Pad Go z mocną specyfikacją. Cena ma być atrakcyjna

OnePlus Pad Go to nowy tablet chińskiej marki, którego premiera jest blisko. Jego cena ma być atrakcyjna, a tymczasem do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna sprzętu. Wiemy, że OnePlus Pad Go otrzyma ekran o rozdzielczości 2.4K oraz głośniki z Dolby Atmos. Tablet pod względem designu wygląda znajomo.

OnePlus Pad Go to nowy tablet, który już pojawiał się w przeciekach. Teraz poznajemy kolejne informacje i wszystko wskazuje na to, że debiut urządzenia jest bardzo blisko. Cena ma być niższa względem modelu sprzed kilku miesięcy. Znana jest już także częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy sobie, co już wiadomo o tym sprzęcie.

Premiera bardzo blisko

Na łamach oficjalnego konta indyjskiego oddziału firmy w serwisie X została udostępniona zajawka, którą widać poniżej. Prezentuje ona rysunek tabletu OnePlus Pad Go oraz informację o tym, że debiut nastąpi wkrótce. To oznacza, że oficjalna zapowiedź sprzętu powinna odbyć się jeszcze w tym miesiącu lub najpóźniej w październiku. Jest to jedynie kwestią kilku najbliższych tygodni.

Widzimy, że firma zachowała charakterystyczny dla serii design, co potwierdza render prasowy modelu OnePlus Pad Go, który przedostał się do sieci. Z tyłu obudowy znajduje się pojedynczy aparat fotograficzny umieszczony na okrągłej wyspie. Niżej jest logo producenta. Zasadniczą różnicą względem poprzedniego urządzenia jest podzielenie plecków na dwie wizualnie różne części, co wygląda z pewnością bardzo ciekawie.

Cena OnePlus Pad Go ma być atrakcyjna

Cena OnePlus Pad Go nie jest na razie znana, ale to szczegół, który zapewne poznamy na dniach. Obecnie wiadomo tylko tyle, że ma to być atrakcyjna kwota, która będzie niższa względem modelu sprzed kilku miesięcy. Trafił on do sprzedaży w cenie od 37999 rupii (ok. 1990 zł). Tym razem ma być taniej, ale specyfikacja techniczna ma być z niższej półki.

Pełna specyfikacja techniczna tajemnicą

Kompletna specyfikacja techniczna tabletu OnePlus Pad Go nie jest na razie znana. Spodziewajmy się, że poznamy ją jeszcze przed debiutem. Na razie wiadomo o ekranie LCD o przekątnej około 11 cali oraz rozdzielczości 2.4K. Procesor nie jest znany, gdzie w poprzedniku był to mocny chip MediaTek Dimensity 9000. Tym razem spodziewajmy się nie tak wydajnego układu SoC.

Wiemy też, że OnePlus Pad Go otrzyma ekran z certyfikatem TÜV Rheinland, który zapewnia ochronę wzroku przed negatywnym działaniem niebieskiego światła. Następnie mamy głośniki ze wsparciem dla dźwięku przestrzennego w technologii Dolby Atmos. Całość ma pracować pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką OxygenOS 13, ale zapewne szybko otrzyma aktualizację do 14. wersji oprogramowania. Więcej szczegółów nie jest na razie znanych. Specyfikacja techniczna wycieknie zapewne jeszcze przed nadchodzącym debiutem.

