Google Pixel 9 z Tensor G4. To jednak nie będzie chip Redondo

Google Pixel 9 otrzyma procesor Tensor G4. Nie ma to jednak być chip, który firma chciała opracować na czas. Dlatego nie będzie on bazować na Redondo. SoC Tensor G4 dla smartfonów z serii Google Pixel 9 ma być oparty na Puma Pro, czyli podobnych rozwiązaniach architektonicznych do wykorzystanych w układzie G3.

Google Pixel 9 to smartfony, które zobaczymy dopiero w 2024 r. Nastąpi to za około 12 miesięcy i wiemy, że pod obudową tych telefonów znajdzie się chip Tensor G4. Firma wiązała z nim duże nadzieje związane z uniezależnieniem się od Samsunga. Wygląda jednak na to, że plany te na razie nie udały się i dlatego nowy SoC nie będzie tym, którym miał być w zamierzeniu.

Tensor G4 nie będzie autorskim Redondo

Google planowało na 2024 r. umieszczenie w smartfonach Pixel 9 autorskiego procesora, który ukrywa się pod nazwą kodową Redondo. Miał on być wytwarzany przez TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited), które zajmuje się m.in. produkcją chipów dla Apple oraz przede wszystkim miał umożliwić uniezależnienie się od Samsunga, które obecnie jest duże. Tak się jednak nie stanie i ten SoC nie będzie gotowy na przyszły rok. W nowych telefonach pojawi się inne rozwiązanie.

Smartfony Google Pixel 9 z Puma Pro

Tensor G3 z tegorocznych telefonów, których zapowiedź odbędzie się w przyszłym miesiącu, bazuje na projekcie Puma. Źródło informacji twierdzi, że chip G4 ma być oparty na rozwiązaniach ukrywających się pod nazwą Puma Pro. I to właśnie ten układ ma znaleźć się pod obudową telefonów Google Pixel 9, co warto mieć na uwadze.

Procesor Tensor G4 dla smartfonów Google Pixel 9 powstaje we współpracy z działem System LSI Samsunga. Jest on testowany na płytce o nazwie Ripcurrent 24. W drodze jest także kolejna generacja układu o kryptonimem Laguna Beach, który jest testowany na płytce Deepspace. Wiemy, że ma to być w pełni autorski SoC, który pozwoli firmie oderwać się od obecnej współpracy z partnerami.

Uniezależnienie się od Samsunga jest istotne

Google rozpoczynając prace nad pierwszym chipem Tensor nie miało wyjścia i musiało nawiązać współpracę z jakimś gigantem, który ma doświadczenie w projektowaniu procesorów. Padło na Samsunga, który miał już pewną pozycję. Natomiast dział układów giganta z Mountain View był dopiero raczkujący i bardzo mały. Opracowywanie układów scalonych nie jest proste. Jednak dziś firma może już spoglądać w przyszłość, bo ma już bardzo duże doświadczenie. Wszak udało się jej stworzyć dla smartfonów z serii Pixel już trzy generacje Tensorów. Nie dziwi więc, że producent obecnie szuka rozwiązań, które pozwolą mu w końcu uzyskać w tej branży niezależność. W przyszłym roku to jednak jeszcze nie nastąpi.

