Oppo A2 Pro oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna

Oppo A2 Pro to nowy średniak w ofercie marki. Za nami premiera w Chinach, gdzie cena telefonu jest całkiem atrakcyjna. Na razie nie wiadomo, kiedy to urządzenie pojawi się na innych rynkach. Tymczasem zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna oraz wyposażenie tego smartfona.

6,7-calowy ekran AMOLED

Oppo A2 Pro ma zakrzywiony ekran AMOLED z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Jest to 6,7-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+. Następnie mamy odświeżanie obrazu w 120 Hz, a próbkowanie dotyku odbywa się w 240 Hz. Natomiast przyciemnianie PWM wynosi 2160 Hz. Warto też wspomnieć o jasności maksymalnej na poziomie 950 nitów.

Procesor MediaTek Dimensity 7050

Sercem smartfona Oppo A2 Pro jest procesor Dimensity 7050. Jest to 6-nm SoC MediaTeka składający się z rdzeni CPU Cortx-A78 2,6 GHz i Cortex-A55 2 GHz oraz układu graficznego Mali-G68 MC4. Chip wspomagany jest przez 8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR4x. Natomiast na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca na dane w postaci szybkich kości UFS 3.1.

Cena Oppo A2 Pro atrakcyjna

Cena Oppo A2 Pro jest całkiem atrakcyjna. W przypadku podstawowej konfiguracji sprzętowej jest to kwota na poziomie 1799 juanów (ok. 1075 zł). Natomiast mający najwięcej pamięci kosztuje 2399 juanów (ok. 1435 zł). Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne obudowy z ciekawym wykończeniem. Obecnie w Chinach trwa przedsprzedaż, a rynkowy debiut zaplanowano na 22 września.

Podwójny aparat 64 MP

Oppo A2 Pro ma podwójny aparat fotograficzny z głównym obiektywem ze światłem f/1.7, który połączono z 64-megapikselowym sensorem. Drugim elementem jest 2-megapikselowy czujnik głębi. Natomiast przednia kamerka pozwoli robić zdjęcia w jakości do 8 megapikseli. Telefon ma też czytnik linii papilarnych, który schowano pod ekranem.

Bateria z szybkim ładowaniem

Energię w smartfonie Oppo A2 Pro dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie w postaci technologii SuperVOOC o mocy 67 W. Pełne jego naładowanie trwa 42 minuty. Poza tym producent deklaruje 80 proc. sprawność po czterech latach. W przeciwnym wypadku wymieni baterię na nową za darmo. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Oppo A2 Pro – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 1080 × 2412 pikseli

procesor MediaTek Dimensity 7050

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

256 lub 512 GB miejsca na dane

czytnik linii papilarnych

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

IP54

złącze USB C

Android 13 z ColorOS

