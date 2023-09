Redmi Note 13 Pro Plus z datą premiery. Smartfon Xiaomi blisko

Redmi Note 13 Pro Plus to super średniak Xiaomi, którego debiut jest blisko. Producent przerwał milczenie i została podana data premiery telefonów. Seria Redmi Note 13 obejmie kilka modeli i wariant Pro Plus jest tylko jednym z nich. Xiaomi przy okazji potwierdziło na grafikach wygląd nowych smartfonów.

Redmi Note 13 Pro Plus to smartfon Xiaomi, który w przeciekach pojawia się już od jakiegoś czasu. Co z datą premiery? Firma przerwała milczenie i potwierdziła, że prezentacja nowych średniaków odbędzie się jeszcze w tym miesiącu. Podano dokładny termin i tym jest 21 września. Tego dnia telefony zostaną zaprezentowane w Chinach.

Xiaomi przy okazji ujawniło na grafikach wygląd Redmi Note 13 Pro Plus oraz pozostałych modeli. Telefon ma ciekawie zaprojektowany aparat fotograficzny z trzema obiektywami umieszczonymi w wystających pierścieniach. Natomiast ekran to płaski wyświetlacz z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus z aparatem 200 MP

Wiemy też, że Xiaomi w aparacie fotograficznym modelu Redmi Note 13 Pro Plus zdecydowało się na główny sensor z 200-megapikselową matrycą. Jest to czujnik Samsunga w postaci ISOCELL HP3. Ponadto sercem telefonu ma być nowy procesor firmy MediaTek. Mowa o chipie Dimensity 7200-Ultra. Ceny nie są znane, ale powinny być atrakcyjne.

