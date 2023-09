Motorola Edge 40 Neo oficjalnie. Cena i specyfikacja

Motorola Edge 40 Neo to nowy smartfon marki, który debiutuje w Polsce. Cena średniaka jest już znana. Specyfikacja techniczna modelu Motorola Edge 40 Neo obejmuje 6,55-calowy ekran pOLED, procesor MediaTek Dimensity 7030 czy podwójny aparat z głównym sensorem 50 MP. Zobaczmy, co to urządzenie ma do zaoferowania.

Motorola Edge 40 Neo dołącza do dwóch innych telefonów z tej serii. Nowy model to średniak, który jest już dostępny w Polsce. Cena została ustalona na kwotę poniżej 2 tys. zł. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna tego sprzętu.

Ekran pOLED 144 Hz

Motorola Edge 40 Neo ma 10-bitowy ekran wykonany w technologii pOLED i jest to panel z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Wyświetlacz ma przekątną 6,55 cala oraz rozdzielczość Full HD+ i oferuje odświeżanie obrazu w zakresie do 144 Hz. Natomiast próbkowanie dotyku odbywa się w 360 Hz. Warto też wspomnieć o jasności maksymalnej w postaci 1300 nitów.

Procesor MediaTek Dimensity 7030

Sercem telefonu Motorola Edge 40 Neo jest procesor Dimensity 7030. Jest to SoC MediaTeka dla średniaków, który wykonano w 6-nm litografii i składający się z rdzeni CPU Cortex-A78 oraz A55. Za obliczenia graficzne odpowiada tu układ GPU ARM Mali-G610 MC3. Chip jest wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca.

Cena modelu Motorola Edge 40 Neo w Polsce

Polska cena smartfona Motorola Edge 40 Neo została ustalona na poziomie 1899 zł i dotyczy to jednej z dwóch konfiguracji sprzętowych. W ramach programu odkupu starego telefonu można liczyć na nawet 300 zł zniżki, co potrwa do 1 października. Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne obudowy.

Podwójny aparat 50 MP

Motorola Edge 40 Neo ma aparat fotograficzny składający się z dwóch obiektywów. Główny został połączony z sensorem 50 MP i wspiera technologię łączenia czterech pikseli w jeden. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny z 13-megapikselowym czujnikiem, który pełni tę rolę kamerki do zdjęć makro i czujnika głębi. Przedni aparat pozwoli robić selfie w jakości do 32 megapikseli.

Bateria 5000 mAh i głośniki z Dolby Atmos

Akumulator z modelu Motorola Edge 40 Neo ma pojemność 5000 mAh. Bateria wspiera szybkie ładowanie z użyciem ładowarki TurboPower o mocy 68 W. Następnie mamy dwa głośniki z obsługę dźwięku przestrzennego Dolby Atmos czy moduł NFC. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Motorola Edge 40 Neo – specyfikacja techniczna

6,55-calowy ekran pOLED 144 Hz o rozdzielczości Full HD+

procesor MediaTek Dimensity 7030

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 13 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5,3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

głośniki z Dolby Atmos

172 g

Android 13

źródło: komunikat prasowy