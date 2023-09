Samsung Galaxy A25 w benchmarku. Specyfikacja coraz mniej tajemnicza

Samsung Galaxy A25 to tańszy smartfon Koreańczyków, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna. Nowe informacje o modelu Samsung Galaxy A25 dostarcza nam baza benchmarku Geekbench. Dowiadujemy się, że pod obudową jest procesor Exynos 1280.

Samsung Galaxy A25 to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Jego kompletna specyfikacja techniczna nie jest na razie znana, ale kolejne tygodnie przynoszą nam coraz więcej informacji. Teraz nowe szczegóły poznajemy za sprawą bazy benchmarku Geekbench. Zobaczmy sobie, co już wiadomo.

Procesor Exynos 1280

Samsung Galaxy A25 został dostrzeżony w bazie benchmarku Geekbench pod nazwą kodową SM-A256B. Literka B w nazwie oznacza, że jest to smartfon mający modem zapewniający łączność z sieciami 5G. Nas bardziej jednak interesuje tutaj procesor, którym jest chip Exynos 1280 mający kilka lat. Firma nadal jednak po niego sięga.

Exynos 1280 to procesor składający się z ośmiu rdzeni i jest wykonany w 5-nm litografii. SoC ma rdzenie Cortex-A78 oraz Cortex-A55. Te pierwsze wykorzystywane są w bardziej złożonych obliczeniach, a drugie są energooszczędne i są używane do prostszych zadań. Za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU ARM Mali-G68. Jest też obsługa Wi-Fi 802.11ac oraz Bluetooth 5.2. Ten sam chip znalazł się w modelu M34 5G.

Baza Geekbench ujawnia nam także, że Samsung Galaxy A25 ma 8 GB pamięci operacyjnej RAM, a całość pracuje pod kontrolą systemu Android 14. To oznacza, że nowy smartfon trafi na rynek już z nowym oprogramowaniem Koreańczyków w postaci One UI 6, które obecnie znajduje się na etapie publicznych beta testów.

6,44-calowy ekran AMOLED

Samsung Galaxy A25 ma ponadto dostać ekran AMOLED o przekątnej 6,44 cala oraz rozdzielczości Full HD+. Spodziewajmy się również odświeżania obrazu w zakresie do co najmniej 90 Hz. Prawdopodobnie będzie to panel ze wcięciem dla kamery do selfie w postaci łezki. Więcej parametrów wyświetlacza na chwilę obecną nie jest znanych.

Potrójny aparat 50 MP

Ponadto Samsung Galaxy A25 powinien otrzymać potrójny aparat fotograficzny, którego poszczególne obiektywy zostaną umieszczone w okrągłych pierścieniach. Główny ma współpracować z 50-megapikselowym sensorem. Następnie mamy kamerę ultraszerokokątną z 5-megapikselowym czujnikiem. Całość uzupełni dwu megapikselowy aparat do zdjęć makro. Bateria powinna mieć pojemność około 5000 mAh i pozwoli na ładowanie z użyciem ładowarki o mocy do 25 W. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy A25 – specyfikacja techniczna

6,44-calowy ekran AMOLED 90 Hz o rozdzielczości Full HD+

procesor Exynos 1280

do 8 GB pamięci RAM

do 128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka do selfie — brak szczegółów

aparat fotograficzny 50 + 5 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 14 z One UI 6

źródło