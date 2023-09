OnePlus 12 5G czekają kolejne zmiany. Ten design ma by finalny

OnePlus 12 5G to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Do sieci przedostały się nowe rendery, które mają nam prezentować finalny design telefonu. Grafiki bazują na przedprodukcyjnym egzemplarzu modelu OnePlus 12 5G. To oznacza, że czegoś takiego powinniśmy spodziewać się w sklepach.

OnePlus 12 5G ujawnił nam swój wygląd już tygodnie temu. Kiedy to do sieci przedostały się rendery telefonu opracowane przez Onleaks. Teraz mamy okazję zobaczyć nowe grafiki, które również są autorstwa Steve’a Hemmerstoffera. Zobaczmy sobie, co na nich dokładnie widać i jakie zmiany pojawiły się względem prototypu.

Finalny design i zmiany na renderach

Rendery modelu OnePlus 12 5G udostępnione przez Steve’a Hemmerstoffera bazują nad przedprodukcyjnym egzemplarzu flagowca. To oznacza, że żadne zmiany nie powinny się już pojawić, a jeśli nawet się tak stanie, to będą one czysto kosmetyczne. Zobaczmy sobie, co nowego wprowadzono.









Poprzednie rendery smartfona OnePlus 12 5G prezentowały nam aparat fotograficzny na dużej wyspie, gdzie znajdowała się chromowana wypustka. Finalny design telefonu tego elementu został pozbawiony. Natomiast logo Hasselblad zostało zastąpione krótszym symbolem w postaci literki H. Większe zmiany nie są już widoczne i to oznacza, że pewnie najprościej w świecie ich nie ma.

Ekran OLED z okrągłym wcięciem

OnePlus 12 5G otrzyma 6,7-calowy ekran wykonany w technologii OLED-owej, który ma okrągłe wcięcie dla kamery do selfie wyśrodkowane u góry. Producent postawił na symetryczny design z przodu, gdzie wcześniej przedni aparat był umieszczany z boku w narożniku. Wyświetlacz zaoferuje zmienne odświeżanie obrazu w zakresie 120 Hz oraz rozdzielczość na poziomie QHD+.

Sercem smartfona OnePlus 12 5G będzie procesor Snapdragon 8 Gen 3, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem, którego zapowiedź odbędzie się w przyszłym miesiącu. To potężny chip wykonany w 3-nm litografii, który z pewnością zaoferuje bardzo dużą wydajność. Spodziewajmy się, że układ będzie wspomagany przez maksymalnie 24 GB pamięci RAM typu LPDDR5X.

Z tyłu obudowy znajdzie się potrójny aparat fotograficzny, którego elementy znajdują się na zaokrąglonej wyspie. Obiektyw szerokokątny oraz ultraszerokokątny mają współpracować z 50-megapikselowymi sensorami. Natomiast teleobiektyw zostanie połączony z 64-megapikselowym czujnikiem OmniVision. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 32 megapikseli. Energię dostarczy bateria o pojemności 5400 mAh z obsługą szybkiego ładowania. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

OnePlus 12 5G – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran OLED o rozdzielczości QHD+

procesor Snapdragon 8 Gen 3

16 lub 24 GB pamięci RAM typu LPDDR5X

256, 512 GB lub 1 TB miejsca

bateria o pojemności 5400 mAh

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 50 + 64 MP

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 14

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło