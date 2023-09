Xiaomi Mix Flip w drodze. Tak ma wyglądać składany smartfon

Xiaomi Mix Flip to pierwszy składany smartfon marki tego typu, którego debiut musi być blisko. Skąd to wiemy? Urządzenie znaleziono w bazie IMEI, co przybliża jego premierę. Wiemy też, jak ma wyglądać Xiaomi Mix Flip za sprawą schematu krążącego po sieci. Zobaczmy sobie, co już wiadomo o tym smartfonie.

Xiaomi Mix Flip to składany smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Termin debiutu telefonu nie jest na razie znany, ale możemy założyć, że sprzęt pojawi się w ofercie marki jeszcze przed końcem 2023 r. lub wcześnie w przyszłym roku. Zobaczmy sobie, co wiadomo o tym urządzeniu na obecny moment.

Xiaomi Mix Flip znaleziony w bazie IMEI

Składany smartfon Xiaomi Mix Flip został znaleziony w bazie IMEI pod nazwą kodową 2311BPN23C. Za wiele być może na pierwszy rzut oka nam to nie mówi, ale istotny jest tutaj początek frazy w postaci ciągu cyfr 2311. To skrót od listopada 2023 r. Możemy więc założyć, że premiera odbędzie się w ostatnim kwartale tego roku. Być może wraz z flagowcami z serii 14.

Procesor Snapdragon 8 Gen 3

Plotki mówią o tym, że sercem telefonu Xiaomi Mix Flip ma być procesor Snapdragon 8 Gen 3. To nadchodzący SoC Qualcomma dla flagowców z systemem Androidem, którego oficjalna zapowiedź ma odbyć się w przyszłym miesiącu. Ma to być potężny chip wykonany w 3-nm litografii, który zaoferuje bardzo dużą wydajność.

Składany smartfon ma ciekawy design

Wygląd Xiaomi Mix Flip jest już poniekąd znany. Stało się to możliwe za sprawą schematu, który przedostał się do sieci. Prezentuje on nam design z obu stron. Z przodu zostanie umieszczony rozkładany wyświetlacz z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano w górnej części.

Na pleckach modelu Xiaomi Mix Flip umieszczono mniejszy ekranik o przekątnej około 3 cali oraz aparat fotograficzny mający trzy obiektywy. Zazwyczaj składane smartfony tego typu mają podwójne kamery, ale wyjątkiem jest tutaj zaprezentowany niedawno Oppo Find N3 Flip. Specyfikacja aparatów nie jest znana, ale plotki mówią o obecności teleobiektywu, który ma zapewnić potrójny zoom optyczny.

Oby nie podzielił losu modelu Fold 3

Xiaomi niedawno zaprezentowało kolejnego smartfona ze składanym ekranem. Mowa o modelu Fold 3, który to jednak nie trafi do sprzedaży w Europie i będzie dostępny tylko w Chinach, jak jego poprzednicy. Szkoda, bo to naprawdę udany sprzęt. Pozostaje wierzyć, że telefon Mix Flip nie podzieli jego losów i będzie go można nabyć na Starym Kontynencie bez przeszkód, ale o tym przekonamy się dopiero z czasem. Znaleziony w bazie IMEI model jest przeznaczony na rynek chiński, co warto mieć na uwadze.

Pełna specyfikacja techniczna Xiaomi Mix Flip nie jest na razie znana. To szczegóły, które powinny zostać ujawnione bliżej planowanego debiutu. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na więcej informacji.

