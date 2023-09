Android 14 z nową datą premiery. Debiut z Google Pixel 8

Android 14 nie zadebiutuje we wrześniu, choć wielu partnerów OEM firmy na to liczyło. Nowe informacje mówią o opóźnieniach w udostępnieniu kodu źródłowego oprogramowania. Ma to nastąpić dopiero w przyszłym miesiącu. W dniu premiery smartfonów z serii Google Pixel 8.

Data premiery systemu Android 14 znana

Google na razie tego jeszcze nie potwierdza, ale nową datą premiery systemu Android 14 ma być 4 października. Tego samego dnia odbędzie się specjalna konferencja firmy, gdzie zostaną zaprezentowane nowe produkty. Wśród nich są smartfony z serii Pixel 8 oraz smartwatch Pixel Watch 2. Wtedy zostanie udostępniony także kod źródłowy nowego oprogramowania, o czym informuje sprawdzony w przeszłości leaker Mishaal Rahman.

Sądzono, że kod źródłowy systemu Android 14 trafi do AOSP jeszcze w tym miesiącu, ale doszło do nieplanowanych opóźnień. Z tego względu partnerzy OEM zostali poinformowani o nowej dacie premiery oprogramowania, którą to jest właśnie 4 października. Niestety dla części z nich to z pewnością niezbyt optymistyczne wieści.

Samsung i inni pewnie niezadowoleni

Część z parterów Google planowało w tym roku szybko wypuścić aktualizację do Androida 14 dla własnych telefonów. Jednak zmiana w harmonogramie wydawniczym na pewno wpłynie na opóźnienia. Dla przykładu OnePlus planował zaktualizować własnego flagowca z tego roku przed końcem września. Teraz nie będzie to możliwe. Podobnie Samsung, który również miał w planach szybkie uaktualnianie własnych modeli.

Data premiery systemu Android 14 zbiegnie się w czasie z opublikowaniem przez Google wykazem październikowych łatek bezpieczeństwa. Tak więc termin nie dotyczy tylko nadchodzącej konferencji.

Google Pixel 8 niemal bez tajemnic

Smartfony z serii Google Pixel 8 nie skrywają przed nami już prawie żadnych tajemnic. Do sieci przedostała się specyfikacja techniczna, rendery oraz materiały prasowe producenta. Telefony dostaną bardziej zaokrąglone obudowy oraz lepsze aparaty fotograficzne. Następnie mamy nowy autorski procesor Tensor G3 powstały we współpracy z Samsungiem. Ceny mają zaczynać się od 599 dolarów.

Droższy model to Google Pixel 8 Pro z 6,7-calowym ekranem OLED QHD+ oraz nawet 512 GB pamięci RAM. W tym smartfonie znajdziemy dodatkowy obiektyw peryskopowy, który zapewni w aparacie większe możliwości z zakresu zoomu. Warto też wspomnieć o dodatkowym czujniku, którym będzie termometr.

źródło