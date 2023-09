Xiaomi 13T Pro z datą premiery. Co wiemy o flagowcu?

Xiaomi 13T Pro to flagowiec, którego debiut odbędzie się za kilka tygodni. Do sieci przedostała się data premiery, która to jeszcze wymaga potwierdzenia. Co wiemy o Xiaomi 13T Pro na ten moment? Okazuje się, że całkiem sporo. Cena oraz specyfikacja techniczna przedostały się do sieci już jakiś czas temu.