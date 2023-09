Motorola Moto G54 oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna

Motorola Moto G54 to smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Cena i specyfikacja techniczna nie stanowią już żadnych tajemnic. Telefon jest ciekawy i najpierw będzie go można kupić w Chinach oraz Indiach. Zobaczmy sobie, co ten sprzęt ma do zaoferowania.

6,5-calowy ekran LCD

Motorola Moto G54 ma 6,5-calowy wyświetlacz wykonany w technologii LCD o rozdzielczości Full HD+. Jest to panel z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Jest on w stanie odświeżać obraz z częstotliwością 120 Hz. Natomiast próbkowanie dotyku odbywa się w 240 Hz.

Procesor MediaTek Dimensity 7020

Sercem telefonu Motorola Moto G54 jest procesor MediaTek Dimensity 7020. Jest to 6-nm SoC dla średniaków składający się z dwóch rdzeni CPU Cortex-A78 i sześciu Cortex-A55 oraz GPU IMG BXM-8-256. Czip jest wspomagany przez 8 GB pamięci RAM typu LPDDR4X. Natomiast na dane przeznaczono 128 GB miejsca, które można rozbudować z użyciem kart microSD o pojemności do 1 TB.

Cena modelu Motorola Moto G54 atrakcyjna

Cena smartfona Motorola Moto G54 nie jest wygórowana. W Chinach będzie dostępna tylko jedna konfiguracja sprzętowa za 1099 juanów, czyli zaledwie 630 zł. Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne obudowy. Sprzedaż w Państwie Środka już się rozpoczęła.

Podwójny aparat 50 MP

Motorola Moto G54 to smartfon mający podwójny aparat fotograficzny. Główny obiektyw ze światłem f/1.8 i OIS współpracuje z 50-megapikselowym czujnikiem. Natomiast ultraszerokokątny został połączony z 8-megapikselowym sensorem i pełni też rolę czujnika głębi. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli.

Bateria 5000 mAh z wolnym ładowaniem

Energię w modelu Motorola Moto G54 dostarcza akumulator o pojemności 5000 mAh. Niestety bateria nie wspiera szybkiego ładowania. Producent zapewnił obsługę ładowarek o mocy do 15 W. Na pocieszenie pozostaje moduł NFC czy podwójne głośniki ze wsparciem dla Dolby Atmos. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest niżej.

Motorola Moto G54 – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran LCD 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

procesor MediaTek Dimensity 7020

8 GB pamięci RAM typu LPDDR4X

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

głośniki z Dolby Atmos

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

179,7 g

Android 13

