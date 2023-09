Realme C51 oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna

Realme C51 to smartfon, który dołącza do portfolio niedrogich modeli z serii C. Cena telefonu jest niska. Natomiast specyfikacja techniczna odpowiada kwocie, a więc jest dosyć podstawowa. Co nie zmienia faktu, że sprzęt może cieszyć się zainteresowaniem ze strony klientów o mniejszych wymaganiach. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

6,7-calowy ekran IPS LCD 90 Hz

Ekran modelu Realme C51 to 6,7-calowy panel IPS LCD ze wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Wyświetlacz ma rozdzielczość HD+ i oferuje zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 90 Hz. Jest też programowa funkcja mini kapsuły, które mają inne modele z tej serii. Jest to rozwiązanie nieco zbliżone do dynamicznej wyspy z iPhone’ów 14 Pro.

Podwójny aparat 50 MP

Realme C51 ma dosyć prosty aparat fotograficzny składający się z dwóch obiektywów i diody doświetlającej LED, które umieszczono w okrągłych pierścieniach. Główny sensor ma 50-megapikselową matrycę. Natomiast czujnik głębi ma sensor 2 MP. Przednia kamerka pozwoli na robienie zdjęć w jakości do 5 megapikseli.

Cena Realme C51 atrakcyjna

Cena Realme C51 jest naprawdę niska. Telefon jest dostępny tylko w jednej konfiguracji sprzętowej i jest to kwota na poziomie 8999 rupii, czyli zaledwie około 450 zł. Jest tanio i do wyboru są dwa warianty kolorystyczne obudowy. Są to morski oraz czarny.

Bateria 5000 mAh

Energię w smartfonie Realme C51 dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh. Akumulator wspiera ładowanie w postaci technologii SuperVOOC. Producent zdecydował się na ładowarkę o mocy 33 W, co pozwoli na szybkie naładowanie baterii.

Prosty procesor Unisoc T612

Sercem smartfona Realme C51 jest procesor Unisoc T612. Jest to prosty chip z ośmioma rdzeniami CPU, które wykonano w 12-nm litografii. Za obliczenia graficzne odpowiada tu układ GPU ARM Mali-G57. SoC jest wspomagany przez 4 GB pamięci operacyjnej RAM, która może zostać rozszerzona o dodatkowe 4 GB poprzez wirtualną. Natomiast na dane przeznaczono 64 GB miejsca, które można rozszerzyć z użyciem kart microSD o pojemności do 2 TB. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Realme C51 – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran IPS LCD 90 Hz o rozdzielczości HD+

8-rdzeniowy procesor UNISOC T612

4 GB pamięci RAM typu LPDDR4X

64 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 2 TB

kamerka 5 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

186 g

Android 13 z nakładką producenta

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło