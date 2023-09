OnePlus Pad Go w drodze. Co zaoferuje nowy tablet?

OnePlus Pad Go to nowy tablet chińskiej marki, którego premiera musi być nieodległa. Dokładna specyfikacja techniczna sprzętu nie jest jednak znana. Urządzenie jest już certyfikowane. To oznacza, że debiut modelu OnePlus Pad Go musi być bardzo nieodległy. Zobaczmy sobie, co już wiadomo o nowym tablecie.

OnePlus Pad Go to tablet, który będzie drugim tego typu urządzeniem marki po modelu wprowadzonym na rynek wcześniej w tym roku. Wzmianka na temat nowego urządzenia pojawiła się na oficjalnym forum producenta w języku chińskim, po czym wpis usunięto. W internecie jednak nic nie ginie. Zobaczmy sobie, co już wiemy.

Tablet OnePlus Pad Go w dwóch wersjach

OnePlus Pad Go to tablet, który ukrywa się pod dwiema nazwami kodowymi. Są to OPD2304 oraz OPD2305. Pierwszy z nich jest zapewne wariantem z Wi-Fi, a drugi ze wbudowanym modemem zapewniającym łączność z sieciami komórkowymi. Pod takimi kryptonimami sprzęt znaleziono na stronie urzędu BIS, gdzie nadano stosowne certyfikaty.

Strona indyjskiego BIS nie ujawnia nam żadnych konkretów o tablecie OnePlus Pad Go. Wiadomo tylko tyle, że certyfikowano tam oba modele urządzenia. Niestety specyfikacja techniczna sprzętu na ten moment owiana jest tajemnicą. Cena również nie jest znana.

Specyfikacja z niższej półki

Pierwszy tablet w ofercie chińskiej marki jest naprawdę konkretny i ma mocną specyfikację techniczną. W przypadku modelu OnePlus Pad Go powinniśmy spodziewać się czegoś z niższej półki cenowej z prostszym wyposażeniem. Istnieje też duże prawdopodobieństwo, że będzie to sprzęt przebrandowany marki Vivo, ale nie ma na razie co do tego pewności.

Widzimy jednak, że firma widzi się na rynku tabletów w roli producenta, który może rywalizować z innymi markami, choć na razie dopiero tu raczkuje. Wprowadzenie do oferty tańszego modelu sprawi, że OnePlus będzie mógł kontynuować te działania w innym segmencie z inną grupą docelową klientów.

Pierwszy tablet marki, czyli OnePlus Pad, to urządzenie z półki premium. Producent umieścił w nim 11,6-calowy ekran o rozdzielczości 2.8k oraz zmiennym odświeżaniem obrazu w zakresie 144 Hz. Sercem sprzętu jest bardzo mocny procesor MediaTek Dimensity 9000, który wspomagany jest przez nawet 12 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca.

OnePlus Pad ma również dużą baterię o pojemności 9500 mAh. Następnie mamy dwa aparaty. Główny ma sensor 13 MP, a przedni współpracuje z 8-megapikselowym czujnikiem. Znajdziemy tu też Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 5.3. Nie zabrakło także wysokiej klasy stereofonicznych głośników z obsługą dźwięku przestrzennego Dolby Atmos. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13 z nakładką przystosowaną pod kątem większych ekranów.

Oczywiście w przypadku modelu OnePlus Pad Go spodziewajmy się znacznie prostszego wyposażenia. Na razie jednak specyfikacja tabletu owiana jest tajemnicą. Pewnie jednak poznamy ją jeszcze przed oficjalną premierą sprzętu.

