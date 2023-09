IQOO Z8 zaprezentowany. Cena i specyfikacja techniczna

IQOO Z8 to średniak, który zadebiutował w Chinach zgodnie z zapowiedziami. Za nami oficjalna premiera, a więc cena oraz specyfikacja techniczna smartfona nie stanowią już żadnych tajemnic. Zobaczmy sobie, co nowy telefon submarki Vivo ma do zaoferowania.

6,64-calowy ekran LCD

IQOO Z8 ma ekran LCD z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Jest to 6,64-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+. Następnie mamy odświeżanie obrazu w 120 Hz. Nie zabrakło także wsparcia dla formatu HDR10+. Współczynnik pokrycia panelu do przedniej części obudowy to 91,06 proc.

Procesor MediaTek Dimensity 8200

Sercem smartfona IQOO Z8 jest procesor Dimensity 8200, czyli SoC MediaTeka dla lepszych średniaków z Androidem. Za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU to ARM Mali-G610. Chip jest wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5. Natomiast na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca w postaci szybkich kości UFS 3.1.

Cena IQOO Z8 atrakcyjna

Cena IQOO Z8 nie jest wygórowana. Przeciwnie, bo w Chinach telefon będzie sprzedawany za rozsądne pieniądze. Podstawowa konfiguracja sprzętowa została wyceniona na 1699 juanów (ok. 970 zł). Model z największą pamięcią kosztuje 1999 juanów (ok. 1140 zł). Urządzenie będzie można zakupić w trzech kolorach obudowy. Informacji o dostępności na innych rynkach na razie nie ma.

Podwójny aparat 64 MP

Aparat fotograficzny modelu IQOO Z8 jest dosyć podstawowy i składa się z dwóch obiektywów. Główny ze światłem f/1.79 i OIS został połączony z 64-megapikselowym sensorem. Natomiast dodatkowa kamerka ma czujnik 2 MP. Przedni aparat pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli.

Bateria o pojemności 5000 mAh

IQOO Z8 ma również baterię o pojemności 5000 mAh, która składa się z dwóch ogniw. Smartfon wspiera bardzo szybkie ładowanie baterii o mocy aż 120 W. Urządzenie ma też czytnik linii papilarnych, klasyczne złącze słuchawkowe i nowoczesny moduł Bluetooth 5.3. Całość waży 200 g i pracuje pod kontrolą Androida 13 z nakładką OriginOS 3. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

IQOO Z8 – specyfikacja techniczna

6,44-calowy ekran LCD 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

procesor MediaTek Dimensity 8200

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C i słuchawkowe 3,5 mm

200 g

Android 13 z OriginOS 3

