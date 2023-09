Infinix Zero 30 5G z globalną premierą. Cena ma być atrakcyjna

Infinix Zero 30 5G to nowy smartfon marki, którego premiera została ogłoszona na globalnych rynkach. Cena telefonu ma być bardzo atrakcyjna. Specyfikacja techniczna Infinix Zero 30 5G nie jest już tajemnicą. Urządzenie ma zakrzywiony ekran AMOLED, aparat fotograficzny 108 MP oraz procesor MediaTeka.

Infinix Zero 30 5G to smartfon, który niedawno debiutował w Indiach. W trakcie targów IFA 2023 w Berlinie została ogłoszona jego globalna premiera. Cena ma być atrakcyjna. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna oraz możliwości tego urządzenia.

6,78-calowy ekran AMOLED

Infinix Zero 30 5G ma ekran AMOLED-owy, który jest zakrzywiony. To panel z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie o przekątnej 6,78 cala oraz rozdzielczości Full HD+. Odświeżanie obrazu odbywa się w zakresie do 144 Hz. Natomiast próbkowanie dotyku z częstotliwością 360 Hz. Jasność maksymalna to 950 nitów.

Potrójny aparat 108 MP

Aparat fotograficzny modelu Infinix Zero 30 5G składa się z trzech obiektywów, które umieszczono na prostokątnej wyspie z zaokrąglonymi narożnikami. Główny współpracuje ze 108-megapikselowym sensorem ISOCELL HM6 od Samsunga. Kamerka ultraszerokokątna została połączona z 13-megapikselowym czujnikiem. Całość uzupełnia aparat 2 MP. Na uwagę zasługuje z pewnością przednia kamera do selfie z sensorem 50 MP i możliwością nagrywania wideo w jakości 4K UHD i 60 fps.

Cena Infinix Zero 30 5G ma być atrakcyjna

Cena Infinix Zero 30 5G w Polsce nie została jeszcze ujawniona. Wiemy jednak, że smartfon ma kosztować (w zależności od rynku) około 340 dolarów (ok. 1409 zł). Urządzenie będzie drugim telefonem z tej serii w kraju po modelu Ultra. Do wyboru będą dwie konfiguracje sprzętowe oraz trzy warianty kolorystyczne obudowy. Polska data premiery ma zostać podana wkrótce.

Procesor MediaTek Dimensity 8020

Sercem smartfona Infinix Zero 30 5G jest procesor MediaTek Dimensity 8020. Jest to SoC składający się z czterech rdzeni CPU Cortex-A78 oraz czterech Cortex-A55 i układu graficznego ARM Mali-G77 MC9. Chip jest wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM, która może zostać rozszerzona (poprzez wirtualną) o kolejne 9 GB. Natomiast na dane przeznaczono 256 GB miejsca.

Bateria z szybkim ładowaniem

Akumulator znajdujący się pod obudową modelu Infinix Zero 30 5G ma pojemność 5000 mAh. Bateria wspiera szybkie ładowanie. Producent zdecydował się na ładowarkę o mocy 68 W, która od 0 do 80 proc. naładuje telefon w ciągu 30 minut. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13 z nakładką producenta. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Infinix Zero 30 5G – specyfikacja techniczna

6,78-calowy ekran AMOLED 144 Hz o rozdzielczości Full HD+

procesor MediaTek Dimensity 8020

8 lub 12 GB pamięci RAM + 9 GB wirtualnej

256 GB miejsca na dane

kamerka 50 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 13 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13

źródło