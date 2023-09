Premiera Sony Xperia 5 V — cena i specyfikacja

Sony Xperia 5 V to flagowiec, którego premiera odbyła się zgodnie z oczekiwaniami. Smartfon jest konkretny, ale jego cena nie jest niska. Wszak to telefon z wyższej półki cenowej. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna oraz co ten sprzęt ma do zaoferowania.

6,1-calowy ekran OLED 120 Hz

Sony Xperia 5 V ma ekran OLED-owy o przekątnej 6,1 cala oraz rozdzielczości Full HD+. Jest to 10-bitowy wyświetlacz bez żadnych wcięć, który oferuje odświeżanie obrazu w 120 Hz. Natomiast próbkowanie dotyku odbywa się w 240 Hz. Warto też wspomnieć o 100 proc. pokryciu z paletą barw DCI-P3. Całość pokryto szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass Victus 2.

Procesor Snapragon 8 Gen 2

Sercem smartfona Sony Xperia 5 V jest procesor Snapdragon 8 Gen 2, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Jest to bardzo wydajny chip, który oferuje ogromną wydajność. W przypadku telefonu z polskiej dystrybucji układ będzie wspomagany przez 8 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 128 GB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0. Można je rozbudować z użyciem kart microSD o pojemności do 1 TB.

Przeprojektowany aparat

Aparat fotograficzny modelu Sony Xperia 5 V został przeprojektowany. Składa się on z dwóch obiektywów, które umieszczono na wyspie w kształcie pigułki. Główny przetwornik to 52-megapikselowy Exmor T 1/1.35″. Natomiast drugi sensor to Exmor RS 1 /2.5″ 12 MP. Przednia kamerka oferuje 83-stopniowe pole widzenia i pozwoli robić zdjęcia w jakości do 12 megapikseli.

Cena Sony Xperia 5 V nie jest niska

Cena Sony Xperia 5 V nie należy do najniższych. Smartfon kosztuje w Europie 999 euro, czyli blisko 4,5 tys. zł. Podobnej kwoty spodziewajmy się w Polsce, choć ta nie została na razie podana. Sprzedaż telefonu ma rozpocząć się na przełomie września i października. Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne obudowy, w tym odcień niebieski.

Bateria 5000 mAh

Energię w smartfonie Sony Xperia 5 V dostarczy bateria o pojemności 5000 mAh. Akumulator nie wspiera zbyt szybkiego ładowania. Producent zdecydował się na ładowarkę o mocy 30 W. Firma deklaruje, że naładowanie 50 proc. baterii trwa 30 minut. Telefon ma też klasyczne złącze słuchawkowe i pracuje pod kontrolą Androida 13. Specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Sony Xperia 5 V – specyfikacja techniczna

6,1-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości 1080 × 2520 pikseli

procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

8 GB pamięci RAM typu LPDDR5X

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 12 MP do selfie

aparat fotograficzny 52 + 12 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

złącze USB C i słuchawkowe 3,5 mm

Android 13

