OnePlus Open pod tym względem lepszy od Samsunga Galaxy Z Fold 5

OnePlus Open to rywal dla modelu Samsung Galaxy Z Fold 5, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Dowiadujemy się, że telefon przeszedł ważny test producenta. OnePlus Open ma rozkładany ekran, który będzie można składać kilkaset tysięcy razy bez uszczerbku. To sprawi, że telefon posłuży przez wiele lat.

OnePlus Open to składany smartfon, którego premiera jest coraz bliżej. Telefon ma rywalizować na rynku m.in. z modelem Samsung Galaxy Z Fold 5, który debiutował w lipcu. Nowe informacje o urządzeniu chińskiej marki dostarcza leaker Max Jambor. Sprzęt przeszedł ważny test, który ma potwierdzać jego duże możliwości z zakresu wytrzymałości.

Kilkaset tysięcy rozłożeń ekranu

OnePlus Open ma ekran oraz specjalną konstrukcję zawiasu łączącą obie części obudowy, która jest w stanie naprawdę dużo znieść. Źródło informacji twierdzi, że producent wykonał testy na urządzeniu, które wykazały dużą wytrzymałość sprzętu. Rozkładany wyświetlacz przetrwał 400 tys. złożeń, a więc naprawdę dużo. Jak telefon wypada pod tym względem na tle konkurencji?

Samsung w przypadku modelu Galaxy Z Fold 5 deklaruje 200 tys. złożeń. To dwa razy mniej w porównaniu do modelu OnePlus Open. Składany smartfon Chińczyków będzie więc w stanie służyć przez 10 lat przy założeniu, że telefon jest rozkładany i zamykany 100 razy dziennie. To naprawdę dużo.

Premiera we wrześniu

OnePlus Open cały czas czeka na premierę. Początkowo mówiono o debiucie w sierpniu, ale nic takiego się nie stało i doszło do opóźnień. Obecnie przecieki mówią o prezentacji mającej odbyć się we wrześniu. Konkretnego terminu na razie jednak nie ma.

Wiemy, że urządzenie ma dwa ekrany AMOLED o przekątnej 7,8 oraz 6,3 cala. Oba wyświetlacze będą w stanie prezentować obraz z odświeżaniem w zakresie do 120 Hz. Sercem telefonu jest mocny procesor Snapdragon 8 Gen 2, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Będzie on wspomagany przez maksymalnie 16 GB pamięci RAM. OnePlus Open ma też potrójny aparat fotograficzny z dwoma sensorami 48 i jedynym 64 MP. Akumulator ma pojemność 4800 mAh i ma wspierać szybkie ładowanie. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej. Jeszcze dalej znajdziecie dane modelu Samsung Galaxy Z Fold 5 dla porównania.

OnePlus Open – specyfikacja techniczna

7,8-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 2K

6,3-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X

256 GB miejsca na dane (UFS 4.0)

kamerki 32 i 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 48 + 64 MP

bateria o pojemności 4800 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

stereofoniczne głośniki

Android 13 z OxygenOS 13.1

Samsung Galaxy Z Fold 5 – specyfikacja techniczna

7,6-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 2176 × 1812 pikseli

6,2-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 2316 × 904 pikseli

procesor Snapdragon 8 Gen 2

12 GB pamięci RAM typu LPDDR5X

256, 512 GB lub 1 TB miejsca na dane

kamerki 10 i 4 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 12 + 10 MP

bateria o pojemności 4400 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

253 g

Android 13 z One UI 5.1.1

