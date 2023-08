Samsung Galaxy S24 Ultra — garść przecieków w jednym miejscu

Samsung Galaxy S224 Ultra zadebiutuje za kilka miesięcy. Tymczasem w sieci co rusz pojawiają się nowe przecieki. Zebraliśmy ostatnie z nich w jednym miejscu. Dowiadujemy się, że Samsung Galaxy S24 Ultra dostanie płaski i bardzo jasny wyświetlacz. Ponadto w Europie mamy dostać procesor Exynos 2400, a nie Snapdragona.

Samsung Galaxy S24 Ultra to smartfon, który w przeciekach pojawia się od dawna. Do sieci co chwilę przedostają się nowe informacje. Zebraliśmy w jednym miejscu ostatnie przecieki. Obejmują one m.in. wyświetlacz oraz procesor telefonu w przypadku europejskiej dystrybucji. Zobaczmy sobie, czego się dowiadujemy.

Płaski i bardzo jasny ekran

Samsung Galaxy S24 Ultra ma być pierwszym telefonem z serii od lat klasy premium, który otrzyma płaski ekran. Producent porzuca zakrzywione wyświetlacze i stawia na nowe rozwiązanie. Tym razem w postaci panelu z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie bez krzywizn. Następnie mamy bardzo wysoką jasność maksymalną. W szczytowym zapotrzebowaniu wyniesie ona aż 2500 nitów. Co ważne taki parametr będzie dostępny także w dwóch tańszych telefonach z serii, co jest miłą niespodzianką.

W Europie Exynos 2400

Sercem smartfona Samsung Galaxy S24 Ultra będą dwa procesory, które mają różnić się w zależności od rynku dystrybucji. Pierwszy to Snapdragon 8 Gen 3, czyli nadchodzący SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Drugim jest autorski Exynos 2400. Będzie to 10-rdzeniowy układ z czterema klastrami rdzeni, które mają pracować z zegarami na poziomie 3,16, 2,9, 2,6 oraz 1,95 GHz. Poza tym spodziewajmy się do 16 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5X.

Do 2 TB miejsca na dane

Samsung Galaxy S24 Ultra w topowej konfiguracji sprzętowej ma również zaoferować mnóstwo miejsca na dane. Leaker Ice Universe twierdzi, że zostanie ono podwojone – z 1 do 2 TB! Będzie to naprawdę sporo przestrzeni na pliki, której nie powinno zabraknąć ludziom nagrywającym dużo wideo. W przypadku bazowej opcji spodziewajmy się, że będzie to 256 GB.

Tytanowa ramka

Samsung Galaxy S24 Ultra otrzyma także ramkę wykonaną z nowego materiału, który nada mu klasy premium. Będzie ona tytanowa i podobne rozwiązanie najpierw ma trafić do modeli iPhone 15 Pro, a później także flagowca Xiaomi 14 Pro. Koreańczycy nie chcą być gorsi i też podjęli z myślą o nowym smartfonie taki wybór. Warto dodać, że nie wpłynie to na zmianę ciężaru i waga telefonu ma pozostać niemal bez zmian.

Premiera w styczniu lub lutym 2024 roku

Premiera smartfona Samsung Galaxy S24 Ultra oraz pozostałych dwóch modeli z serii może zostać nieco przyspieszona. Jeśli tak się stanie, to debiut odbędzie się nie w lutym, a już w styczniu 2024 roku. Oczywiście jest zbyt wcześnie, aby mówić o dokładnym terminie. Poznamy do dopiero bliżej planowanej konferencji Unpacked. Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać.

źródło