Pixel 8 Pro pozuje na zdjęciu Google. To wariant porcelanowy

Google Pixel 8 Pro to jeden z dwóch nowych smartfonów giganta, który jest obecnie w ogniu przecieków. Premiera zbliża się coraz większymi krokami, a więc do sieci zaczyna przedostawać się coraz to więcej informacji oraz szczegółów. Teraz mamy okazję zobaczyć zdjęcie pochodzące z materiałów prasowych producenta. Uchwycono na nim wariant porcelanowy.

Zdjęcie smartfona Google Pixel 8 Pro zostało znalezione na stronie subskrypcji i usług firmy. Oczywiście ktoś umieścił je tam przedwcześnie, ale w internecie nic nie ginie. Fotka widoczna jest wyżej. Jeden szczegół zwraca uwagę i jest nim dodatkowy czujnik na wyspie, gdzie umieszczono aparat fotograficzny. To termometr, który pozwoli zmierzyć temperaturę.

Porcelanowy Google Pixel 8 Pro jednym z trzech

Google Pixel 8 Pro ma trafić do sprzedaży w trzech kolorach obudowy. Porcelanowy to jeden z nich, a pozostałymi są wersje czarna oraz niebieska. Data premiery telefonu na razie nie została ogłoszona i nastąpi to pewnie w przyszłym miesiącu. Oficjalnej prezentacji spodziewajmy się w drugiej połowie września lub na początku października.

