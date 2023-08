Fairphone 5 niemal bez tajemnic. Wycieka specyfikacja techniczna

Fairphone 5 to modularny smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Do sieci przedostała się specyfikacja techniczna telefonu. W ten sposób na jego temat wiadomo już prawie wszystko. Fairphone 5 ma 6,46-calowy ekran AMOLED, procesor Qualcomm QCM6490 oraz trzy aparaty z sensorami 50 MP.

Fairphone 5 to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Urządzenie będzie ciekawe i z pewnością ma wyróżniać się na tle innych. Na przykład za sprawą gwarancji otrzymywania aktualizacji przez aż osiem lat. Tymczasem do sieci wyciekła specyfikacja techniczna sprzętu. Rzućmy sobie na nią okiem.

6,46-calowy ekran AMOLED

Smartfon Fairphone 5 otrzyma 6,46-calowy ekran AMOLED (zamiast panelu LCD z poprzednika) o rozdzielczości 1.5K. Obraz będzie wyświetlany w 2770 × 1224 pikseli, a odświeżanie ma odbywać się w zakresie do 90 Hz. Jest to wyświetlacz z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Więcej parametrów nie jest znanych.

Procesor Qualcomm QCM6490

Sercem telefonu Fairphone 5 jest nietypowy procesor o nazwie Qualcomm QCM6490. Jest to SoC dla urządzeń wbudowanych, który składa się z rdzeni CPU Kryo 670 i GPU Adreno 643. Oferuje on podobną wydajność do Snapdragona 778G. Chip ma być wspomagany przez 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane przeznaczono 256 GB miejsca z opcją rozszerzenia poprzez karty microSD.

Trzy aparaty 50 MP

Fairphone 5 ma łącznie trzy obiektywy. Jeden umieszczony we wcięciu ekranu oraz dwa na pleckach. Wszystkie z nich współpracują z 50-megapikselowymi sensorami i pozwalają na kręcenie filmów w jakości 4K. Obiektywy mają być klasy premium, ale więcej szczegółów na ten temat nie podano i będziemy musieli na nie poczekać.

Cena Fairphone 5 znana

Cena Fairphone 5 również nie została dochowana w tajemnicy. Telefon ma kosztować w Europie 699 euro, a więc będzie o 120 euro droższy od poprzednika. Mimo to wprowadzi liczne udoskonalenia względem ostatniego modelu. Do wyboru będą trzy warianty kolorystyczne obudowy.

Bateria 4200 mAh i obudowa z IP55

Pod obudową Fairphone 5 znajduje się także nieco pojemniejsza bateria w porównaniu do poprzednika. To akumulator 4200 mAh, którego moc ładowarki nie jest znana (w zeszłym modelu było to 20 W). Obudowa zapewni lepszy stopień ochrony w postaci normy IP55 (a nie IP54). Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Fairphone 5 – specyfikacja techniczna

6,46-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 2770 × 1224 pikseli

procesor Qualcomm QCM6490

8 GB pamięci RAM

256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 50 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 50 MP

bateria o pojemności 4200 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

IP55

Android 13

źródło