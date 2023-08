Oppo Find N3 Flip z premierą. Cena i specyfikacja techniczna

Oppo Find N3 Flip to składany smartfon, którego premiera odbyła się w Chinach zgodnie z zapowiedziami. Nastąpiło to po serii zajawek i przecieków. Cena oraz specyfikacja techniczna nie są już dla nas żadnymi tajemnicami. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

Dwa ekrany AMOLED

Składany smartfon Oppo Find N3 Flip ma dwa ekrany AMOLED. Główny (rozkładany) ma przekątną 6,8 cala oraz rozdzielczość Full HD+. Następnie mamy zmienne odświeżanie obrazu w zakresie od 1 do 120 Hz. Jasność maksymalna wynosi 1600 nitów, a całość pokryto szkłem ochronnym SCHOTT UTG. Drugi wyświetlacz na pleckach ma przekątną 3,26 cala oraz rozdzielczość 720 × 382 pikseli i jasność maksymalną do 900 nitów.

Procesor Dimensity 9200

Sercem smartfona Oppo Find N3 Flip jest procesor Dimensity 9200, czyli SoC MediaTeka dla flagowców z Androidem, który wykonano w 4-nm litografii. To potężny układ z 11-rdzeniowym GPU Immortalis-G715. Czip jest wspomagany przez 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5X. Natomiast na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca w postaci kości UFS 3.1.

Cena Oppo Find N3 Flip w Chinach

Cena Oppo Find N3 Flip na razie została ujawniona w przypadku telefonów na chiński rynek. W podstawowej konfiguracji sprzętowej telefon kosztuje 6799 juanów (ok. 3860 zł). Natomiast model z większą pamięcią wyceniono na 7599 juanów (ok. 4310 zł). Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne obudowy. Producent przygotował też dedykowane case’y.

Potrójny aparat fotograficzny

Aparat fotograficzny modelu Oppo Find N3 Flip jest największą zmianą w porównaniu do poprzednika. Urządzenie otrzymało trzy obiektywy, z których główny ze światłem f/1.8 został połączony z 50-megapikselowym sensorem Sony IMX890. Ultraszerokokątny współpracuje z IMX581 48 MP. Jest też 32-megapikselowym teleobiektyw z czujnikiem IMX709. Przednia kamerka ma ten sam sensor.

Bateria 4300 mAh z SuperVOOC

Pod obudową smartfona Oppo Find N3 Flip został umieszczony akumulator o pojemności 4300 mAh. Bateria wspiera szybkie ładowanie w postaci technologii SuperVOOC z wykorzystaniem ładowarki o mocy 44 W. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką producenta. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Oppo Find N3 Flip – specyfikacja techniczna

6,8-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 1080 x 2520 pikseli

3,26-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 382 x 720 pikseli

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 9200

12 GB pamięci RAM

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 48 + 32 MP

bateria o pojemności 4300 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

198 g

Android 13 z ColorOS

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło