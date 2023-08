Huawei Mate 60 Pro zaprezentowany. Cena i specyfikacja

Huawei Mate 60 Pro to smartfon, którego premiera odbyła się znienacka. Cena i specyfikacja techniczna telefonu nie są już tajemnicą. Flagowiec Huawei Mate 60 Pro jest konkrenty. Smartfon ma duży ekran OLED o rozdzielczości 1.5K, baterę 5000 mAh oraz potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP.

Huawei Mate 60 Pro to smartfon, którego premiera odbyła się bez hucznych zapowiedzi. Jest to o tyle ciekawostką, że mamy tu do czynienia z flagowcem. Tak zdecydował producent i trzeba się z tym zgodzić. Za nami debiut telefonu w Chinach. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena oraz specyfikacja techniczna.

6,82-calowy ekran OLED

Huawei Mate 60 Pro ma ekran OLED-owy wykonany w technologii LTPO, który zapewnia zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz. Panel ma trzy okrągłe wcięcia u góry, gdzie umieszczono m.in. kamerkę do selfie. Następnie mamy rozdzielczość obrazu na poziomie 2720 × 1260 pikseli. Całość pokryto szkłem ochronnym Kunlun Glass 2. generacji.

Nieznany procesor

Jednym z najważniejszych elementów Huawei Mate 60 Pro został jednak ukryty. Mowa o procesorze, który nie został ujawniony. Nie wiemy więc, jaki układ znajduje się pod obudową, ale zapewne nadal nie ma tu wsparcia dla łączności z 5G. Wiemy jednak, że SoC jest wspomagany przez 12 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono od 256 GB do 1 TB miejsca.

Cena Huawei Mate 60 Pro wysoka

Huawei Mate 60 Pro nie jest tani, bo to przecież flagowiec. Cena została ustalona na poziomie 6999 juanów (prawie 4 tys. zł). Kwota ta dotyczy wariantu mającego 512 GB wbudowanej pamięci na dane. Ceny pozostałych dwóch wersji nie są znane. Do wyboru są cztery warianty kolorystyczne obudowy.

Potrójny aparat XMAGE

Huawei Mate 60 Pro ma aparat fotograficzny z technologią XMAGE, którego elementy umieszczono na okrągłej wyspie. Główny obiektyw ma zmienne światło przysłony w zakresie od f/1.4 do f/4.0, wspiera OIS i został połączony z 50-megapikselowym sensorem. Obiektyw ultraszerokokątny współpracuje z 12-megapikselowym czujnikiem, a teleobiektyw z 48 MP. Zoom optyczny jest 3,5-krotny, a cyfrowy 100-krotny. Przednia kamera pozwala robić selfie w jakości do 13 megapikseli.

Bateria 5000 mAh

Pod obudową Huawei Mate 60 Pro znajduje się bateria o pojemności 5000 mAh, a więc bardzo typowej dla smartfonów. Akumulator wspiera szybkie ładowanie o mocy 88 W a w przypadku ładowarek bezprzewodowych jest to 50 W. Całość waży 225 g i pracuje pod kontrolą autorskiego oprogramowania HarmonyOS 4. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Huawei Mate 60 Pro – specyfikacja techniczna

6,82-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości 2720 × 1260 pikseli

nieznany procesor

12 GB pamięci RAM

256, 512 GB lub 1 TB miejsca na dane

kamerka 13 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 12 + 48 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

225 g

HarmonyOS 4

