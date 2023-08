Realme GT5 oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna

Realme GT5 to flagowiec, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Za nami debiut w Chinach, gdzie urządzenie będzie można nabyć w pierwszej kolejności. Znana jest cena oraz specyfikacja techniczna smartfona. Telefon z pewnością jest ciekawy. Zobaczmy, co nowy model marki ma do zaoferowania.

6,74-calowy ekran OLED

Realme GT5 ma ekran OLED-owy o przekątnej 6,74 cala oraz rozdzielczości 1240 x 2772 pikseli. Jest to płaski panel z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Wyświetlacz oferuje jasność maksymalną na poziomie 1450 nitów oraz adaptacyjne odświeżanie obrazu w zakresie od 40 do 144 Hz, a w przypadku ściemniania PWM jest to 2160 Hz. Warto też wspomnieć o 100 proc. pokryciu z paletą DCI-P3.

Snapdragon 8 Gen 2 z nawet 24 GB RAM

Sercem Realme GT 5 jest procesor Snapdragon 8 Gen 2, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. To bardzo mocny chip w 4-nm litografii, który oferuje bardzo dużą wydajność. Ponadto w nowym smartfonie jest wspomagany przez nawet 24 GB pamięci RAM typu LPDDR5X. Natomiast na dane przeznaczono 256, 512 GB lub 1 TB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0.

Cena Realme GT5 atrakcyjna

Cena Realme GT5 jest naprawdę atrakcyjna. Telefon w podstawowej konfiguracji sprzętowej został wyceniony na 2999 juanów (ok. 1700 zł). W dwóch najtańszych opcjach jest ładowarka o mocy 150 W. Najdroższy model z 24 GB RAM-u i ładowarką 240 W kosztuje 3799 juanów (ok. 2160 zł). Do wyboru są dwie wersje kolorystyczne obudowy. Sprzedaż w Chinach rusza 4 września.

Bateria z ładowarką 240 W

Topowy wariant Realme GT5 ma baterię o pojemności 4600 mAh, która wspiera ultraszybkie ładowanie o mocy aż 240 W. Cały proces trwa zaledwie 9 minut, a naładowanie do połowy trwa tylko 4 minuty. W tańszych modelach jest akumulator 5240 mAh z ładowarką 150 W, gdzie zajmuje to kilkanaście minut.

Aparat fotograficzny 50 MP

Realme GT5 ma aparat fotograficzny z głównym sensorem Sony IMX890 50 MP. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny z czujnikiem 8 MP i kamerkę 2 MP do zdjęć makro. Przednia pozwoli robić zdjęcia w jakości do 16 megapikseli. Obok znajduje się moduł RGB, który składa się z czterech podświetlanych stref, które odpowiadają m.in. za powiadomienia i statusy. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Realme GT5 – specyfikacja techniczna

6,74-calowy ekran OLED 144 Hz o rozdzielczości 1240 × 2772 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 2

12, 16 lub 24 GB pamięci RAM typu LPDDR5X

256, 512 GB lub 1 TB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 4600 lub 5240 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

205 g

Android 13 z nakładką producenta

