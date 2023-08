Asus ZenFone 11 nie powstanie. To koniec lubianej serii

Asus ZenFone 11 to smartfon, którego premiera miałaby odbyć się w 2024 r. Tymczasem wygląda na to, że tak się nie stanie. Popularna seria telefonów została rzekomo uśmiercona. Jeśli to prawda, to model Asus ZenFone 11 nie jest na liście produktów tajwańskiej marki na przyszły rok, co jest wielką szkodą.