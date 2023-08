Redmi Note 13 Pro Plus z MIUI 15 blisko. Jest specyfikacja smartfona

Redmi Note 13 Pro Plus to jeden z nowych telefonów Xiaomi i zarazem jeden z pierwszych z nakładką MIUI 15. Smartfon jest certyfikowany i do sieci przedostała się specyfikacja techniczna urządzenia. Model Redmi Note 13 Pro Plus zapowiada się naprawdę ciekawie. Będzie to superśredniak z konkretnym wyposażeniem.

Redmi Note 13 Pro Plus to smartfon, który ma być jednym z pierwszych na rynku z nakładką MIUI 15. Telefon pojawiał się już w przeciekach. Podobnie jak i nowe oprogramowanie Xiaomi. Teraz do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Stało się to za sprawą strony chińskiego urzędu TENAA. Zobaczmy sobie, czego się dowiadujemy.

6,67-calowy ekran OLED 1.5K

Redmi Note 13 Pro Plus ma wyświetlacz OLED-owy o przekątnej 6,67 cala oraz rozdzielczości 1220 × 2712 pikseli. Jest to panel z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Wiemy też, że ekran ma odświeżać obraz w 144 Hz. Więcej parametrów nie jest na razie znanych.

Procesor MediaTek Dimensity 7200

Sercem smartfona Redmi Note 13 Pro Plus ma być procesor MediaTek Dimensity 7200. Jest to SoC wykonany w 4-nm litografii, którego najszybsze rdzenie CPU pracują z zegarem do 2,8 GHz, a za obliczenia graficzne odpowiada tu układ GPU Mali-G610 MC4. Chip będzie wspomagany przez 8, 12, 16 lub 18 GB pamięci RAM. Natomiast w przypadku miejsca na dane pod uwagę brane są opcje 128, 256, 512 GB lub 1 TB, ale nie spodziewajmy się wszystkich z nich w sprzedaży i wybór zostanie zawężony.

Aparat fotograficzny 200 MP

Redmi Note 13 Pro Plus otrzyma aparat fotograficzny z głównym sensorem Samsung HP3 200 MP. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny z Sony IMX355 8 MP i kamerkę 2 MP z czujnikiem Omnivsion OV2B10. Przednia pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli.

Bateria 5000 mAh

Za dostarczanie energii w smartfonie Redmi Note 13 Pro Plus ma odpowiadać akumulator o pojemności 5000 mAh. Bateria ma wspierać szybkie ładowanie. Telefon ma również czytnik linii papilarnych oraz spodziewajmy się głośników ze wsparciem dla Dolby Atmos. Całość waży 203,96 g.

Z oprogramowaniem MIUI 15

TENAA tego nie potwierdza, ale wiemy, że Redmi Note 13 Pro Plus i pozostałe model z serii mają być jednymi z pierwszych telefonów z nakładką MIUI 15. Tak więc pewnie będą już pracować pod kontrolą Androida 14, nad którym Google finalizuje prace. Oficjalna zapowiedź powinna odbyć się we wrześniu lub październiku. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Redmi Note 13 Pro Plus – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran OLED 144 Hz o rozdzielczości 1220 × 2712 pikseli

procesor MediaTek Dimensity 7200

8, 12, 16 lub 18 GB pamięci RAM

128, 256, 512 GB lub 1 TB miejsca

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 200 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5,3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

203,96 g

Android z MIUI 15

