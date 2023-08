Motorola Moto G84 na renderach. Specyfikacja niemal bez tajemnic

Motorola Moto G84 to nowy średniak marki, którego premiera jest blisko. Specyfikacja techniczna jest już w zasadzie bez tajemnic. Ponadto mamy rendery prasowe telefonu, które ujawniają nam design. Zobaczmy sobie, jak wygląda Motorola Moto G84 oraz co ma do zaoferowania to urządzenie pod względem wyposażenia.

6,55-calowy ekran pOLED

Motorola Moto G84 ma 6,55-calowy ekran pOLED-owy o rozdzielczości Full HD+. Jest to 10-bitowy wyświetlacz z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, który ma prezentować obraz w 120 Hz. Wiemy też, że panel zaoferuje jasność maksymalną na poziomie do 1300 nitów, wspiera format HDR10+ oraz ma 100 proc. pokrycie z paletą DCI-P3.

Snapdragon 695

Sercem modelu Motorola Moto G84 jest procesor Snapdragon 695, czyli bardzo popularny SoC Qualcomma dla średniaków z Androidem. Nie jest to najnowszy układ, ale producenci telefonów nadal bardzo chętnie po niego sięgają. Chip będzie wspomagany przez 12 GB pamięci RAM, a na dane przeznaczono 256 GB miejsca.

Podwójny aparat 50 MP

Motorola Moto G84 ma podwójny aparat fotograficzny, którego elementy umieszczono na prostokątnej wyspie z zaokrąglonymi narożnikami. Główny obiektyw współpracuje z 50-megapikselowym czujnikiem. Natomiast ultraszerokokątny z 8-megapikselowym i pełni także rolę czujnika głębi oraz kamerki do zdjęć makro. Przedni aparat pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli.

Bateria 5000 mAh z TurboPower

Energię w telefonie Motorola Moto G84 dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh. Wiemy, że akumulator wspiera technologię TurboPower i pozwala na ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 30 W. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13 i została zamknięta w obudowie spełniającej założenia normy IP54.

Trzy kolory obudowy

Motorola Moto G84 trafi do sklepów w trzech kolorach obudowy. Przewodnim jest odcień o nazwie Viva Magenta, który prezentuje się naprawdę dobrze. Pozostałe dwa to Marshmallow Blue oraz Midnight Blue. Oficjalna premiera została zaplanowana na 1 września, a więc odbędzie się już za kilka dni. Znana specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest niżej.

Motorola Moto G84 – specyfikacja techniczna

6,55-calowy ekran pOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

procesor Qualcomm Snapdragon 695

12 GB pamięci RAM

256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

IP54

Android 13

