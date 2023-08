Samsung Galaxy S23 FE z nowym certyfikatem. Premiera smartfona blisko

Samsung Galaxy 23 FE to nowy smartfon, którego premiera jest nieodległa. Świadczy o tym kolejny certyfikat. Tym razem nadany przez Bluetooth SIG. O modelu Samsung Galaxy S23 FE wiadomo już naprawdę sporo. Częściowa specyfikacja techniczna telefonu przedostała się do sieci wcześniej. Zobaczmy, czego się spodziewać.

Samsung Galaxy S23 FE to smartfon, który zbliża się wielkimi krokami. Telefon do niedawna był pod znakiem zapytania, ale finalnie ma zadebiutować na rynku, co na pewno cieszy. Wygląda na to, że jego debiut jest blisko. Skąd to wiemy? Świadczy o tym kolejny certyfikat nadany temu urządzeniu.

Nowy smartfon ma kolejny certyfikat

Tym razem Samsung Galaxy S23 FE uzyskał stosowny certyfikat od organizacji Bluetooth SIG. Smartfon pojawił się tam w aż sześciu różnych wersjach. Ukrywają się one pod nazwami kodowymi SM-S711B, SM-S711B_DS, SM-S7110, SM-S711U1, SM-S711W oraz SM-S711U. Wśród nich jest też wariant dual SIM. Na stronie BT SIG dowiadujemy się niewiele. Tylko tyle, że wszystkie z tych telefonów mają najnowszy moduł Bluetooth z numerkiem 5.3.

Sam certyfikat nadany smartfonowi Samsung Galaxy S23 FE jest jednak bardzo ważny, bo daje mu kolejne zielone światło do rynkowego debiutu. Urządzenie wkrótce powinno trafić do sprzedaży i pewne plotki mówią o tym, że nastąpi to już w przyszłym miesiącu. We wrześniu sprzęt ma zadebiutować na terenie wybranych krajów. Jego większa ekspansja w kolejnych państwach jest rzekomo planowana na czwarty kwartał 2023 r.

Z dwoma różnymi procesorami

Samsung Galaxy S23 FE ma trafić na rynek z dwoma różnymi procesorami, co będzie zależeć od poszczególnych rynków. W wielu krajach telefon otrzyma autorki chip Koreańczyków, który jest Exynos 2200 znany nam już z serii S22. Natomiast w Stanach Zjednoczonych ma to być chip Snapdragon 8 Gen 1 dostarczony przez Qualcomma.

Spodziewajmy się, że Samsung Galaxy S23 FE otrzyma około 6,4-calowy ekran AMOLED Full HD+ ze zmiennym odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz. Następnie mamy 8 GB pamięci RAM i 128 lub 256 GB miejsca na dane. Aparat fotograficzny jest potrójny i otrzyma główny sensor z 50-megapikselową matrycą. Przednia kamerka pewnie pozwoli robić zdjęcia w jakości do 32 megapikseli. Bateria powinna mieć pojemność około 4500 mAh. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 13 z One UI 5. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Samsung Galaxy S23 FE – specyfikacja techniczna

6,4-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

procesor Exynos 2200 lub Snapdragon 8 Gen 1

8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

potrójny aparat fotograficzny 50 MP

bateria o pojemności około 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

158 × 76,3 × 8,2 mm

Android 13 z One UI 5

