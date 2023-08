Oppo Find N3 Flip i Oppo Watch 4 Pro z datą premiery

Oppo Find N3 Flip to składany smartfon, który w przeciekach pojawia się od dłuższego czasu. Wraz z nim zadebiutuje nowy smartwatch o nazwie Oppo Watch 4 Pro. Oba produkty doczekały się oficjalnej zapowiedzi i została podana data premiery. Tą jest 29 sierpnia. Zobaczmy sobie, co wiemy o tych urządzeniach.

Składany smartfon Oppo Find N3 Flip

Oppo Find N3 Flip to składany smartfon, o którym wiemy już naprawdę sporo. Rozkładany ekran to 6,8-calowy panel OLED o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Z tyłu obudowy umieszczono mniejszy wyświetlacz o przekątnej około 3 cali. Sercem telefonu ma być jeden z procesorów Qualcomma, ale nie wiadomo, który to dokładnie chip Snapdragon. To wyjaśni się na dniach.

Składany smartfon Oppo Find N3 Flip ma wyróżniać się przede wszystkim aparatem fotograficznym, który składa się z trzech obiektywów. W tego typu telefonach królują podwójne kamery, ale Chińczycy chcą konkurencji podnieść poprzeczkę. Główny ma współpracować z 50-megapikselowym sensorem, a teleobiektyw zostanie połączony z 32-megapikselowym czujnikiem. Natomiast obiektyw ultraszerokokątny ma współdziałać z 8-megapiselowym sensorem. Przednia kamera do selfie pozwoli robić zdjęcia w jakości do 32 megapikseli.

Ponadto wiemy, że Oppo Find N3 Flip ma wyróżniać się baterią z szybkim ładowaniem. Akumulator obsługuje technologię SuperVOOC z użyciem ładowarki o mocy 67 W. Całość będzie pracować pod kontrolą systemu Android 13 z autorską nakładką producenta w postaci ColorOS.

Smartwatch Oppo Watch 4 Pro

Oppo Watch 4 Pro to kolejny produkt, który zostanie zaprezentowany przez firmę za kilka dni. Smartwatch ma dostać ekran OLED wykonany w technologii LTPO. Grafiki udostępnione przez producenta ujawniają nam, że jest to prostokątny wyświetlacz. Pod obudową znajdzie się procesor Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1, moduł Bluetooth 5.3 czy bardzo duża (jak na tego typu sprzęty) bateria o pojemności 570 mAh. Zegarek zapewni też wbudowany modem zapewniający łączność z sieciami LTE oraz obsługę eSIM.

Data premiery dotyczy Chin

Pamiętajmy, że wspomniana data premiery Oppo Find N3 Flip oraz Watch 4 Pro dotyczy na razie chińskiego rynku. W Europie te produkty zapewne również się pojawią, ale z co najmniej kilkutygodniowym opóźnieniem. Na Starym Kontynencie poczekamy sobie pewnie do jesieni. Na więcej szczegółów musimy poczekać. Debiut jest jednak bardzo blisko i wkrótce poznamy więcej informacji. W tym związanych z cenami, które to też są tajemnicą.

