OnePlus 12 5G to konkretny flagowiec. Znowu wycieka specyfikacja

OnePlus 12 5G to flagowiec, którego premiera odbędzie się dopiero za kilka miesięcy. Tymczasem do sieci ponownie wyciekła specyfikacja techniczna. Ta będzie naprawdę mocna. OnePlus 12 5G ma dostać procesor Snapdragon 8 Gen 3 z nawet 24 GB pamięci RAM. Natomiast energię dostarczy bateria o pojemności 5000 mAh.

OnePlus 12 5G to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Już wcześniej po sieci krążyła częściowa specyfikacja techniczna telefonu, która ujawniała nam, że będzie to konkretny flagowiec. Teraz do sieci przedostały się nowe informacje i te zwiastują, że na to urządzenie rzeczywiście warto poczekać. Szczegóły ujawnił sprawdzony w przeszłości leaker Digital Chat Station. Zobaczmy sobie, czego mamy się spodziewać.

Snapdragon 8 Gen 3 z 24 GB RAM-u

Sercem smartfon OnePlus 12 5G będzie procesor Snapdragon 8 Gen 3. To nadchodzący SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem, który będzie wykonany w 3-nm litografii. Chip zaoferuje potężną wydajność i jego zapowiedź odbędzie się w październiku. Układ będzie wspomagany w smartfonie przez 16 lub 24 GB pamięci RAM typu LPDDR5X. Natomiast na dane spodziewajmy się co najmniej 256 GB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0.

6,7-calowy ekran OLED

OnePlus 12 5G ma dostać zakrzywiony ekran OLED-owy o przekątnej 6,7 cala oraz rozdzielczości QHD+. Wiemy, że będzie to panel wykonany w technologii LTPO, który zapewni zmienne odświeżanie obrazu. Kamera do selfie zostanie umieszczono w okrągłym wcięciu, które jest wyśrodkowane u góry. Spodziewajmy się, że wyświetlacz zaoferuje konkretne parametry, które to na razie w większości owiane są tajemnicą.

Potrójny aparat z kamerą peryskopową

Aparat fotograficzny modelu OnePlus 12 5G zostanie umieszczony na okrągłej wyspie i ma składać się z trzech obiektywów. Szerokokątny zostanie połączony z sensorem Sony IMX9xx, a ultraszerokokątny z innym czujnikiem 50 MP. Będzie też kamera peryskopowa współpracująca z 64-megapikelową matrycą. Przedni aparat ma pozwolić robić selfie w jakości do 32 megapikseli.

Duża bateria

Bateria znajdująca się pod obudową smartfona OnePlus 12 5G ma zaoferować pojemność 5400 mAh. Wiemy, że będzie wspierać szybkie ładowanie o mocy 100 W. Natomiast w przypadku ładowarek bezprzewodowych będzie to 50 W. Całość ma pracować pod kontrolą systemu Android 14 z nakładką producenta. Premiera w Chinach powinna odbyć się w grudniu, a wariant global zobaczymy w pierwszym kwartale 2024 r. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

OnePlus 12 5G – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran OLED o rozdzielczości QHD+

procesor Snapdragon 8 Gen 3

16 lub 24 GB pamięci RAM typu LPDDR5X

256, 512 GB lub 1 TB miejsca

bateria o pojemności 5400 mAh

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 50 + 64 MP

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 14

