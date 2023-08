Samsung Galaxy S24 Ultra ma dostać płaski ekran. Są poszlaki

Samsung Galaxy S24 Ultra to smartfon, który może wnieść dosyć kontrowersyjną zmianę. Tą jest płaski ekran, a nie zakrzywiony wyświetlacz. Twardych dowodów na to nie ma, ale mamy pewne poszlaki. Ponadto Samsung Galaxy S24 Ultra otrzyma udoskonalony aparat oraz inne ulepszenia względem poprzedniego modelu.

Samsung Galaxy S24 Ultra ma wprowadzić różne zmiany względem poprzednika. Obejmą one m.in. aparat fotograficzny. Pojawi się także tytanowa ramka. Teraz nowe informacje, a w zasadzie to poszlaki związane z modyfikacjami dostarcza nam leaker Ice Universe. Wskazują one na to, że może pojawić się płaski ekran.

Źródło informacji sugeruje, że płaski ekran w modelu Samsung Galaxy S24 Ultra może wynikać z kilka powodów. Jedną z poszlak wymienioną przez leakera jest szerokość wyświetlacza w postaci 79 mm, ale nadal nie jest to twardy dowód. Mają to jednak sugerować także inne szczegóły, które to jednak nie zostały wymienione.

Płaski ekran w modelu Samsung Galaxy S24 Ultra dużą zmianą

Zmiana z pewnością będzie znacząca. Przed modelem Samsung Galaxy S24 Ultra Koreańczycy decydowali się na zakrzywione wyświetlacze. Przejście na płaski ekran będzie nowością od kilku lat, która to niekoniecznie musi przypaść wszystkim do gustu, co warto mieć na uwadze. Czy tak się stanie, to przekonamy się dopiero za jakiś czas.

