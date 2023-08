Realme 11x 5G zaprezentowany. Cena i specyfikacja

Realme 11x 5G to nowy średniak marki, którego premiera w Indiach odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Cena telefonu jest atrakcyjna, a specyfikacja techniczna zdaje się odpowiadać kwocie, z którą mamy tu do czynienia. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

Procesor Dimensity 6100+

Sercem smartfona Realme 11x 5G jest procesor MediaTek Dimensity 6100+. SoC składa się z dwóch rdzeni Cortex-A76 2,2 GHz oraz sześciu Cortex-A55 2 GHz i układu GPU ARM Mali-G57 MC2. Chip jest wykonany w 6-nm litografii i wspomaga go 6 lub 8 GB pamięci RAM typu LPDDR4x. Natomiast na dane przeznaczono 128 GB miejsca, które można rozbudować z użyciem kart microSD o pojemności do 2 TB.

6,72-calowy ekran 120 Hz

Realme 11x 5G ma ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Jest to 6,72-calowy panel LCD o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w zakresie od 45 do 120 Hz. Próbkowanie dotyku odbywa się w 240 Hz. Warto też wspomnieć o jasności maksymalnej na poziomie do 680 nitów.

Cena Realme 11x 5G atrakcyjna

Cena Realme 11x 5G nie jest wygórowana. W podstawowej wersji telefon wyceniono na 14999 rupii (ok. 750 zł). Natomiast model mający więcej pamięci RAM kosztuje 15999 rupii (ok. 800 zł). Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne obudowy. Sprzedaż w Indiach ma ruszyć 30 sierpnia.

Podwójny aparat 50 MP

Realme 11x 5G ma aparat fotograficzny składający się z dwóch obiektywów. Szerokokątny został połączony z 64-megapikselowym sensorem. Natomiast kamerka do zdjęć makro ma 2-megapikselowy czujnik. Przedni aparat pozwoli na robienie selfie w jakości do 8 megapikseli.

Bateria 5000 mAh

Pod obudową smartfona Realme 11x 5G znajduje się bateria o pojemności 5000 mAh. Akumulator wspiera ładowanie z użyciem ładowarki o mocy na poziomie 33 W i jest to technologia SuperVOOC. Znajdziemy tu też czytnik linii papilarnych umieszczony na bocznej ramce, a całość pracuje pod kontrolą Androida 13 z nakładką producenta. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Realme 11x 5G – specyfikacja techniczna

6,72-calowy ekran LCD 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 6100+

6 lub 8 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 2 TB

bateria o pojemności 5000 mAh

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 2 MP

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 13 z nakładką producenta

