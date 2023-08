Infinix Zero 30 5G na zdjęciach. Jest też specyfikacja

Infinix Zero 30 5G to nowy średniak marki. Przed premierą do sieci przedostały się zdjęcia smartfona. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Wiemy, że Infinix Zero 30 5G ma przednią kamerę do selfie z 50-megapikselowym sensorem. Następnie mamy 12 GB pamięci RAM i 256 GB miejsca na dane.

Infinix Zero 30 5G to nowy smartfon zdobywającej popularność marki. Do sieci przedostały się zdjęcia oraz częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Fotki ujawniają nam design średniaka i ten jest całkiem ciekawy. Pełne wyposażenie nie jest znane, ale pewne informacje już mamy.

Zakrzywiony ekran z dziurką

Zdjęcia modelu Infinix Zero 30 5G ujawniają nam zakrzywiony ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Parametry wyświetlacza nie są znane, ale spodziewajmy się rozdzielczości na poziomie Full HD+ oraz odświeżania obrazu o częstotliwości 120 Hz. Na więcej szczegółów związanych z ekranem będziemy musieli poczekać.

Nieznany procesor z 12 GB pamięci RAM

Procesor mający trafić pod obudowę modelu Infinix Zero 30 5G nie jest na razie znany. Nie wiadomo więc, czy jest to Snapdragon Qualcomma czy też układ MediaTeka. Jedno jest pewne. Zostanie on połączony z modemem zapewniającym łączność z sieciami nowej generacji. Wiemy, że pod obudową znajdzie się 12 GB pamięci operacyjnej RAM i będzie ona mogła być zwiększona przez wirtualną o kolejne 9 GB. Natomiast w przypadku miejsca na dane spodziewajmy się 256 GB pamięci.









Aparat 50 MP do selfie

Infinix Zero 30 5G to smartfon, który ma być średniakiem, ale z aparatami o dużych możliwościach. Przednia kamera pozwoli robić selfie w jakości do 50 megapikseli i nagrywać wideo w jakości do 4K przy 60 fps. Natomiast tylny aparat fotograficzny wspiera OIS (optyczną stabilizację obrazu), ale jego specyfikacja nie jest znana. Pewnie jednak będzie to połączenie czujników 50 + 8 + 2 MP.

Obudowa odporna na zachlapania

Wiemy też, że Infinix Zero 30 5G otrzyma obudowę mającą spełniać wymagania normy ochronnej IP53. To oznacza, że jest ona pyłoszczelna i w pewnym stopniu zapewnia ochronę przed wodą. Jednak w tym przypadku są to zachlapania, a nie trwałość przy zanurzeniu, co z pewnością warto mieć na uwadze.

Cena i pełna specyfikacja Infinix Zero 30 5G nieznana

Kompletna specyfikacja techniczna oraz cena Infinix Zero 30 5G nie są na razie znane. Dysponujemy tylko informacjami, które widać powyżej. Tak więc na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać, choć zapewne poznamy je jeszcze przed planowaną premierą, która musi być bardzo nieodległa. To najpewniej kwestia kilku najbliższych tygodni. Telefon z pewnością nie będzie drogi, bo marka przyzwyczaiła nas do odpowiednio dobranych cen.

