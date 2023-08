Xiaomi 14 Ultra w bazie IMEI. Na premierę poczekamy

Xiaomi 14 Ultra to smartfon, którego odbędzie się dopiero w 2024 r. Tymczasem do sieci przedostały się pierwsze informacje o tym modelu. Telefon został dostrzeżony w bazie IMEI pod dwoma nazwami kodowymi. Wiemy też, że Xiaomi 14 Ultra powstaje pod nazwą kodową Aurora. Specyfikacja techniczna owiana jest tajemnicą.

Xiaomi 14 Ultra to flagowiec chińskiej marki, który nie zostanie zaprezentowany na dniach. Przeciwnie, bo do jego premiery pozostało jeszcze sporo czasu. Debiutu tego telefonu spodziewajmy się dopiero w 2024 r. Urządzenie znajduje się już oczywiście na pewnym etapie prac, co potwierdza baza IMEI, gdzie znaleziono ten sprzęt. Zobaczmy sobie, czego się dowiadujemy.

Xiaomi 14 Ultra z IMEI w dwóch wersjach

Smartfon Xiaomi 14 Ultra został znaleziony w bazie IMEI pod dwoma różnymi nazwami kodowymi. Są to 24030PN60G oraz 24030PN60C. Pierwszy z nich jest wersją na rynki globalne, a więc otrzymujemy potwierdzenie, że urządzenie nie będzie dostępne wyłącznie w Chinach. Drugi z modeli to wariant do sprzedaży na terenie Państwa Środka. Wiemy też, że telefon powstaje pod nazwą kodową Aurora, bo takiej doszukano się w kodzie oprogramowania firmy, czyli MIUI.

Premiera w marcu lub kwietniu

Wszystko wskazuje na to, że premiera Xiaomi 14 Ultra może odbyć się już w marcu. Skąd to wiemy? Wskazuje na fragment nazw kodowych w postaci 2403. Możliwe jednak, że nastąpi to nieco później, bo w kwietniu 2024 r., czyli rok po tegorocznym smartfonie. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem.

Mocny Snapdragon 8 Gen 3

Specyfikacja techniczna Xiaomi 14 Ultra nie jest na razie znana, ale spodziewajmy się, że pod obudową znajdzie się procesor Snapdragon 8 Gen 3, czyli nadchodzący SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Oficjalna premiera tego układu odbędzie się w październiku tego roku. Chip zostanie wykonany w 3-nm litografii i wiemy, że ma oferować naprawdę dużą wydajność. Poza tym nie powinno zabraknąć wysokiej klasy ekranu OLED czy konkretnego aparatu fotograficznego z logo firmy Leica.

Pełna specyfikacja nieznana

Niestety kompletna specyfikacja techniczna Xiaomi 14 Ultra nie jest na razie znana, co nie powinno dziwić. Producent jest na jakimś etapie prac nad tym telefonem i jest po prostu zbyt wcześnie na tego typu informacje. To szczegóły, które zaczną przedostawać się do sieci bliżej planowanego terminu premiery. Design telefonu również owiany jest tajemnicą, choć pod tym względem z pewnością można spodziewać się ciekawych rozwiązań. Projekt kamery na razie też jest niewiadomą, ale jest pewne, że poznamy go jeszcze przed planowaną premierą. Na więcej szczegółów trzeba będzie na razie poczekać. Nadchodzące miesiące przyniosą nam kolejne informacje.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło