Xiaomi 13T Pro pozuje na renderach. Jest też cena i specyfikacja

Xiaomi 13T Pro to smartfon, którego premiera jest bardzo blisko. Tymczasem do sieci wyciekły rendery prasowe. Znana jest także europejska cena Xiaomi 13T Pro oraz specyfikacja techniczna modelu. Co wynika z faktu, że nie jest to zupełnie nowy telefon, a przebrandowany Redmi K60 Ultra z chińskiego rynku.