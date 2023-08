Exynos 2400 dla Galaxy S24 w szczegółach. Samsung szykuje mocny układ

Samsung Galaxy S24 to smartfony, które na wybranych rynkach mają dostać chip Exynos 2400. W tym roku firma we wszystkich regionach dystrybucji zdecydowała się na Snapdragona 8 Gen 2. Jednak w 2024 r. ma być inaczej. Co już wiemy o nadchodzącym procesorze? Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja układu.

Częściowa specyfikacja chipu Exynos 2400

Exynos 2400 dla smartfonów z serii Samsung Galaxy S24 ma być wytwarzany w 4-nm litografii. Będzie to jednostka składająca się z 10 rdzeni pogrupowanych w cztery różne klastry. Najwydajniejszym z nich ma być ARM Cortex-X4. Wiemy, że ma on pracować z częstotliwością powyżej 3 GHz. Dokładny zegar nie jest znany, bo tutaj plotki mówią o wartości w przedziale 3,1-3,2 GHz. Połączenie CPU to 1+2+3+4.

Następnie mamy układ GPU Xclipse 940, który będzie oparty na mikroarchitekturze AMD RDNA 2. W porównaniu do wersji 920 ma zaoferować dwa razy więcej jednostek CU, co jednak wcale nie oznacza, że wydajność wzrośnie dwukrotnie. Następnie mamy kontroler pamięci RAM typu LPDDR5X. Natomiast w przypadku pamięci na dane spodziewajmy się obsługi kości UFS 4.0.

Samsung Galaxy S24 otrzyma także modem 5G Exynos 5300. To autorskie rozwiązanie Koreańczyków, które ma zapewnić prędkość pobierania danych na poziomie 10 Gbps. Jest to wartość podobna do tej, którą oferuje modem Snapdragon X75. Natomiast w przypadku wysyłania ma to być 3,87 Gbps.

Samsung Galaxy S24 z łącznością satelitarną

Seria Samsung Galaxy S24 ma również dysponować dwukierunkową komunikacją satelitarną, którą znamy już z iPhone’ów. Exynos 2400 ma również wspierać aparaty fotograficzne z sensorami mającymi matryce do 320 megapikseli oraz nagrywanie wideo w jakości 8K przy maksymalnie 60 klatkach na sekundę. Więcej informacji na razie nie podano.

Premiera na początku 2024 roku

Smartfony z serii Samsung Galaxy S24 mają zadebiutować wcześnie w 2024 r. Premiera zapewne odbędzie się jeszcze w styczniu lub na początku lutego. Na razie jest jednak zbyt wcześnie, aby mówić o konkretnym terminie. Na razie nie wiadomo, na których rynkach telefony będą oferowane z autorskim procesorem Exynos 2400, a gdzie kupimy je z chipem Snapdragon 8 Gen 3 od Qualcomma. Odpowiedzi na te pytania poznamy zapewne bliżej planowanego debiutu. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na więcej szczegółów.

