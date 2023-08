Vivo Y77t oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna

Vivo Y77t to smartfon, którego premiera odbyła się w Chinach. Znana jest cena i specyfikacja techniczna. Urządzenie jest typowym przedstawicielem klasy średniej wśród telefonów. Zobaczmy sobie, co ten sprzęt ma do zaoferowania.

6,64-calowy ekran LCD

Smartfon Vivo Y77t ma ekran LCD z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Jest to 6,64-calowy panel o rozdzielczości Full HD+ oraz zmiennym odświeżaniem obrazu w zakresie od 60 do 120 Hz. Próbkowanie dotyku odbywa się w 240 Hz. Następnie mamy wsparcie dla formatu HDR10 i wyświetlanie 16,7 mln kolorów. Współczynnik pokrycia do przodu obudowy to 91,06 proc.

Procesor MediaTek Dimensity 7020

Sercem smartfona Vivo Y77t jest procesor Dimensity 7020, czyli SoC firmy MediaTek dla średniaków z Androidem. Układ składa się z rdzeni CPU Cortex-A78 i A55 oraz GPU IMG BXM-8-256. Całość wykonano w 6-nm litografii. Chip jest wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR4X. Natomiast na dane przeznaczono 256 GB miejsca w postaci kości UFS 2.2.

Cena Vivo Y77t atrakcyjna

Cena modelu Vivo Y77t nie jest wygórowana. W podstawowej konfiguracji sprzętowej telefon kosztuje tylko 1399 juanów (ok. 790 zł). Natomiast w opcji z 12 GB RAM-u jest to kwota o 200 juanów większa. Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne obudowy, z których najciekawszym wydaje się być różowy.

Podwójny aparat 50 MP

Vivo Y77t ma aparat fotograficzny składający się z dwóch obiektywów, które umieszczono na prostokątnej wyspie z zaokrąglonymi narożnikami. Główny ze światłem f/1.8 połączono z 50-megapikselowym sensorem. Dodatkowa kamerka ma czujnik 2 MP, a przednia pozwoli robić selfie w jakości do 8 megapikseli.

Bateria 5000 mAh

Pod obudową smartfona Vivo Y77t znajduje się bateria o pojemności 5000 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie o mocy 44 W. Na uwagę zasługuje także najnowszy Bluetooth 5.3 czy modem 5G z obsługą dwóch kart SIM. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13 z nakładką producenta. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Vivo Y77t – specyfikacja techniczna

6,78-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 1080 × 2388 pikseli

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 7020

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR4X

256 GB miejsca na dane

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

190 g

Android 13 z OriginOS 3

