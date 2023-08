Vivo X100 Pro Plus w drodze. Wycieka częściowa specyfikacja

Vivo X100 Pro Plus to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Wiemy, że otrzyma on potrójny aparat fotograficzny z dwoma sensorami 50 MP i jednym 200 MP. Natomiast sercem Vivo X100 Pro Plus ma być układ Snapdragon 8 Gen 3.

Vivo X100 Pro Plus to nadchodzący flagowiec marki, którego premiera odbędzie się za kilka miesięcy. Urządzenie doczekało się przecieku. W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna smartfona. Urządzenie zapowiada się ciekawie i informacje na jego temat uzyskał sprawdzony w przeszłości leaker. Zobaczmy sobie, czego się dowiadujemy.

Potrójny aparat o dużych możliwościach

Aparat fotograficzny modelu Vivo X100 Pro Plus ma składać się z co najmniej trzech obiektywów. Wiemy, że główny z nich ma współpracować z 50-megapikselowym sensorem Sony IMX989, czyli 1-calowym znanym już z modelu X90. Kamerka ma oferować zmienne światło przysłony w zakresie f/1.4-4.0, co wcześniej wykorzystało już Huawei w modelu P60 Pro. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny, który zostanie połączony z 200-megapikselowym czujnikiem. Ma on łączyć cztery piksele w jeden i w ten sposób zapewnić wysokiej jakości zdjęcia w rozdzielczości 50 MP. Natomiast kamera portretowa ma współpracować z 50-megapikselowym sensorem Sony IMX758. Będzie też obsługa OIS czy autofocusu.

Mocny Snapdragon 8 Gen 3

Sercem smartfona Vivo X100 Pro Plus ma być procesor Snapdragon 8 Gen 3, czyli następny SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Wiemy, że firma planuje zaprezentować ten układ w październiku. Stąd też premiera nowego telefonu nie odbędzie się zbyt szybko. Będzie to bardzo mocny chip wykonany w 3-nm litografii, którą Apple planuje użyć w przypadku własnych procesorów z serii M3. SoC zapewne będzie wspomagany przez 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X, ale może pojawić się także wariant z 24 GB.

Wodoszczelna obudowa i skaner linii papilarnych

Ponadto leaker ujawnił, że Vivo X100 Pro Plus otrzyma także obudowę spełniającą założenia normy IP68. To oznacza, że urządzenie będzie zarówno pyło-, jak i wodoszczelne. Następnie mamy czytnik linii papilarnych, który ma znaleźć się bezpośrednio pod wyświetlaczem. Całość ma pracować pod kontrolą Androida 14. Naturalnie z nakładką producenta.

Pełna specyfikacja Vivo X100 Pro Plus tajemnicą

Kompletna specyfikacja techniczna Vivo X100 Pro Plus nie jest na razie znana. Sporo szczegółów jest na razie owianych tajemnicą, które poznamy dopiero bliżej premiery. Ta odbędzie się najwcześniej dopiero za kilka miesięcy. Jeśli nastąpi to jeszcze w tym roku, to pewnie w grudniu. W przeciwnym wypadku trzeba będzie raczej poczekać do pierwszego kwartału 2024 r., co warto mieć na uwadze. Pierwsze flagowce ze Snapdragonem 8 Gen 3 mają szansę pojawić się w Chinach przed końcem listopada.

