Realme GT 5 blisko. To będzie konkretny flagowiec

Realme GT 5 to nowy flagowiec marki, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Do sieci przedostaje się coraz więcej informacji. Debiut ma odbyć się pod koniec sierpnia. Częściowa specyfikacja Realme GT 5 jest już znana. Producent ostatnio potwierdził, że pod obudową znajdzie się Snapdragon 8 Gen 2.

Realme GT 5 to flagowiec, który w plotkach pojawia się od dłuższego czasu. Marka niedawno potwierdziła, że premiera smartfona odbędzie się w niedługim czasie. Teraz udostępnia kolejne teasery, które są również powiązane z częściową specyfikacją techniczną. Na temat nowego telefonu wiemy już całkiem sporo. Zobaczmy sobie, czego mamy się spodziewać.

Mocny Snapdragon 8 Gen 2

Kilka dni temu marka potwierdziła, że pod obudową smartfona Realme GT 5 znajdzie się procesor Snapdragon 8 Gen 2, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Układ wykonany w 4-nm litografii oferuje naprawdę dużą wydajność. Jakby tego było mało, to wiemy, że chip ma być wspomagany przez nawet 24 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5X. Tyle ma jej m.in. OnePlus Ace 2 Pro.

Ekran OLED 144 Hz

Realme GT 5 ma otrzymać także ekran wykonany w technologii OLED-owej. Będzie to wyświetlacz o przekątnej 6,74 cala z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Rozdzielczość obrazu to 1.5K, a zmienne odświeżanie ma odbywać się w zakresie do 144 Hz. Spodziewajmy się też wysokiej częstotliwości dla przyciemniania PWM czy wsparcia dla formatów HDR10+ i być może Dolby Vision.

Bateria z ultraszybkim ładowaniem

Pod obudową Realme GT 5 znajdzie się bateria z bardzo szybkim ładowaniem. Do wyboru będą dwa warianty. Z akumulatorem 5200 mAh i ładowarką o mocy 150 W oraz 4600 mAh i obsługą ładowania na poziomie aż 240 W. Pełne naładowanie baterii ma odbywać się tutaj w zaledwie kilka minut. Technologia jest bardzo szybka, ale i też według deklaracji producenta bezpieczna.

Potrójny aparat 50 MP

Aparat fotograficzny Realme GT 5 będzie dosyć podstawowy. Producent zdecydował się tutaj na popularne połączenie obiektywów. Główny współpracuje z 50-megapikselowym sensorem, a ultraszerokokątny został połączony z 8-megapikselowym czujnikiem. Całość uzupełnia kamerka 2 MP do zdjęć makro. Przednia pozwoli na robienie selfie w jakości do 16 megapikseli. Znana specyfikacja techniczna nadchodzącego flagowca widoczna jest niżej.

Realme GT 5 – specyfikacja techniczna

6,74-calowy ekran OLED 144 Hz o rozdzielczości 1240 × 2772 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 2

do 24 GB pamięci RAM typu LPDDR5X

256, 512 GB lub 1 TB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 4600 lub 5200 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z nakładką producenta

