Samsung Galaxy S24 Ultra z tytanową ramką. Waga bez zmian

Samsung Galaxy S24 Ultra to smartfon, który ma wyróżniać się tytanową ramką. Co jednak ciekawe jego waga w związku z tą zmianą nie wzrośnie. Mało tego, bo Samsung Galaxy S24 Ultra ma być nawet ciut lżejszy względem poprzednika. Premiera telefonu powinna odbyć się na początku 2024 r., w okolicy stycznia.

Samsung Galaxy S24 Ultra to flagowiec, którego premiera odbędzie się dopiero za kilka miesięcy. Tymczasem już teraz urządzenie znajduje się w ogniu przecieków. Ponownie pojawiła się informacja, że w tym telefonie pojawi się tytanowa ramka. Pewnie zastanawiacie się nad tym, co z wagą urządzenia?

Tytanowa ramka modelu Samsung Galaxy S24 Ultra i niższa waga

Co ciekawe tytanowa ramka smartfona Samsung Galaxy S24 Ultra nie sprawi, że telefon stanie się cięższy. Przeciwnie, bo jego waga ma nawet być ciut niższa względem poprzednika, co jest dosyć zaskakujące — zmaleje o 1 g do 233 g. Tak twierdzi źródło informacji, którym jest leaker Ice Universe serwujący nam w przeszłości sprawdzone plotki z obozu koreańskiej marki.

Samsung Galaxy S24 Ultra nie będzie jedynym flagowcem w najbliższym czasie z tytanową ramką. Rozwiązanie trafi wcześniej do innych smartfonów. Najpierw do iPhone’ów 15 Pro, a potem także do Xiaomi 14 Pro. Zadebiutują one (odpowiednio) we wrześniu oraz listopadzie 2023 r.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło