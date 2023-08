Xiaomi Pad 6 Max zaprezentowany. Cena i specyfikacja tabletu

Xiaomi Pad 6 Max to nowy tablet, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Wraz ze smartfonami Mix Fold 3 oraz Redmi K60 Ultra. Cena nowego sprzętu nie jest najniższa, ale jest to gadżet dla bardziej wymagających użytkowników. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna.

14-calowy ekran 120 Hz

Xiaomi Pad 6 Max ma duży ekran o przekątnej 14 cali oraz rozdzielczości 2800 x 1800 pikseli. Wyświetlacz zapewnia zmienne odświeżanie obrazu w zakresie od 30 do 120 Hz, a dla próbkowania dotyku jest to 240 Hz. Znajdziemy tu też wsparcie dla formatów HDR10 i Dolby Vision. Jasność maksymalna wynosi 600 nitów, a całość pokryto szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass 5.

Procesor Snapdragon 8+ Gen 1

Sercem tabletu Xiaomi Pad 6 Max jest procesor Snapdragon 8+ Gen 1, czyli poprzedni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. To nadal bardzo mocny procesor, który oferuje dużą wydajność. Chip jest wspomagany przez od 8 do 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5. Natomiast na dane przeznaczono 256, 512 GB lub 1 TB miejsca w postaci szybkich kości UFS 3.1.

Cena Xiaomi Pad 6 Max atrakcyjna

Cena Xiaomi Pad 6 Max nie jest najniższa, ale biorąc pod uwagę możliwości, to i tak jest atrakcyjna. W podstawowej konfiguracji sprzętowej jest to 3799 juanów (ok. 2135 zł). Natomiast w najdroższej opcji trzeba zapłacić 4799 juanów (ok. 2700 zł). Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne obudowy oraz dwa akcesoria w postaci rysika Focus Stylus i etui z klawiaturą.

Duża bateria i osiem głośników z Dolby Atmos

Energię w tablecie Xiaomi Pad 6 Max dostarczy akumulator o pojemności 10000 mAh. Bateria wspiera szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 67 W. Następnie mamy cztery mikrofony oraz osiem głośników z obsługą Dolby Atmos. Urządzenie waży 750 g i pracuje pod kontrolą Androida 13 z nakładką producenta.

Aparat fotograficzny 50 MP

Xiaomi Pad 6 Max ma dobry aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP i PDAF. Dodatkowym elementem jest czujnik głębi. Przednia kamera ma 20-megapikselowy sensor i obsługuje inteligentny focus. Specyfikacja techniczna tabletu widoczna jest poniżej.

Tablet Xiaomi Pad 6 Max – specyfikacja techniczna

14-calowy ekran 120 Hz o rozdzielczości 2880 × 1800 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8+ Gen 1

8, 12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5

256, 512 GB lub 1 TB miejsca na dane

kamerka 20 MP do wideorozmów

aparat fotograficzny 50 + 2 MP

bateria o pojemności 10000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

osiem głośników z Dolby Atmos

cztery mikrofony

złącze USB C

750 g

Android 13 z nakładką producenta

