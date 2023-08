Redmi Pad SE zaprezentowany. Cena i specyfikacja tabletu

Redmi Pad SE to nowy tablet marki, którego premiera odbyła się w Europie. Cena jest bardzo atrakcyjna, a specyfikacja techniczna typowa dla tej półki. Urządzenie ma 11-calowy ekran LCD i procesor Snapdragon 680. Ponadto tablet Redmi Pad SE wyróżnia się dużą baterią o pojemności 8000 mAh i głośnikami z Dolby Atmos.

Redmi Pad SE to nowy tablet marki, którego premiera w Europie odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Wraz z droższym modelem Xiaomi Pad 6 Max, który zadebiutował w Chinach. Cena i specyfikacja techniczna urządzenia nie są już żadną tajemnicą. Zobaczmy sobie, co ten sprzęt ma do zaoferowania.

11-calowy ekran LCD

Redmi Pad SE ma wyświetlacz wykonany w technologii LCD o przekątnej 11 cali oraz rozdzielczości 1920 × 1200 pikseli. Odświeżanie obrazu odbywa się w zakresie od 30 do 90 Hz. Następnie mamy certyfikat TÜV Rheinland związany ze zmniejszoną emisją niebieskiego światła przez wyświetlacz.

Procesor Snapdragon 680

Sercem tabletu Redmi Pad SE jest procesor Snapdragon 680, czyli starszy SoC Qualcomma dla średniaków z Androidem, które nie obsługują łączności z sieciami 5G. To całkiem mocny układ, który ma m.in. GPU Adreno 610. Chip jest wspomagany przez 4, 6 lub 8 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 128 GB miejsca, które można rozbudować z użyciem karty microSD o pojemności do 1 TB.

Cena Redmi Pad SE atrakcyjna

Cena Redmi Pad SE jest całkiem atrakcyjna. Tablet w podstawowej konfiguracji sprzętowej kosztuje tylko 199 euro. Pozostałe dwa modele z większą pamięcią wyceniono na odpowiednio 229 i 249 euro. Do wyboru klientów są trzy warianty kolorystyczne obudowy. Urządzenie już pojawia się w wybranych krajach europejskich.

Głośniki z Dolby Atmos i proste aparaty

Redmi Pad SE ma ponadto dwa głośniki ze wsparciem dla formatu muzycznego Dolby Atmos. Następnie mamy główny aparat fotograficzny z 8-megapikselowym sensorem. Przednia kamerka pozwoli na robienie zdjęć w jakości do 5 megapikseli. Obsługuje też funkcję odblokowywania z użyciem wizerunku twarzy.

Bateria 8000 mAh z wolnym ładowaniem

Energię w tablecie Redmi Pad SE dostarcza akumulator o pojemności 8000 mAh. Bateria jest więc spora, ale wspiera niestety bardzo wolne ładowanie. W zestawie producent umieścił ładowarkę o mocy zaledwie 10 W. Z pewnością mogłaby być lepsza. Całość waży 478 g i pracuje pod kontrolą Androida 13 z MIUI. Specyfikacja techniczna gadżetu widoczna jest niżej.

Tablet Redmi Pad SE – specyfikacja techniczna

11-calowy ekran LCD 90 Hz o rozdzielczości 1920 × 1200 pikseli

procesor Qualcomm Snapdragon 680

4, 6 lub 8 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 5 MP

aparat fotograficzny 8 MP

bateria o pojemności 8000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

złącze USB C

głośniki z Dolby Atmos

478 g

Android 13 z MIUI

