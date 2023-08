Xiaomi Mix Fold 3 oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna

Xiaomi Mix Fold 3 to składany smartfon, którego premiera odbyła się w Chinach. Cena nie jest niska, ale specyfikacja techniczna telefonu jest z górnej półki. Xiaomi Mix Fold 3 ma aparat fotograficzny opracowany we współpracy z Leicą. Następnie mamy mocny procesor Snapdragon 8 Gen 2 w edycji Leading.

Xiaomi Mix Fold 3 to składany smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z oczekiwaniami. Cena i specyfikacja techniczna nie są już tajemnicą. Urządzenie jest drogie, ale zarazem też konkretne. Zobaczmy sobie, co ten sprzęt ma do zaoferowania.

Dwa ekrany OLED

Xiaomi Mix Fold 3 ma dwa ekrany OLED-owe, które dostarczył Samsung Display. Główny wyświetlacz ma przekątną 8,03 cala, rozdzielczość 2160 × 1916 pikseli i oferuje jasność maksymalną na poziomie 2600 nitów. Odświeżanie obrazu odbywa się w 120 Hz i nie zabrakło wsparcia dla formatów HDR10+ i Dolby Vision. Dodatkowy panel AMOLED ma przekątną 6,56 cala, rozdzielczość Full HD+ i jasność do 1300 nitów.

Snapdragon 8 Gen 2 w edycji Leading

Sercem składanego smartfona Xiaomi Mix Fold 3 jest procesor Snapdragon 8 Gen 2 w edycji Leading, czyli podkręconej do 3,36 GHz. Chip jest wspomagany przez 12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X. Natomiast na dane przeznaczono 256, 512 GB lub 1 TB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0.

Cena Xiaomi Mix Fold 3 wysoka

Cena Xiaomi Mix Fold 3 nie jest niska, co pewnie nie dziwi, bo to urządzenie klasy premium. Mimo wszystko Chińczycy i tak zachowali umiar. W podstawowej wersji telefon kosztuje 8999 juanów (ok. 5070 zł). Natomiast wariant z największą pamięcią został wyceniony na 10999 juanów (ok. 6200 zł). Sprzedaż rusza 16 sierpnia i do wyboru będą dwie opcje kolorystyczne obudowy.

Poczwórny aparat z logo Leica

Xiaomi Mix Fold 3 ma konkretny aparat fotograficzny umieszczony na dużej wyspie, który powstał we współpracy z Leicą. Główny współpracuje z sensorem Sony IMX800 50 MP. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny z czujnikiem OV13B10 13 MP. Całość uzupełniają dwa teleobiektywy z 10-megapikselowymi sensorami Samsung S5K3K1, z których jeden zapewnia 5-krotny zoom optyczny i 30-cm zdjęcia makro. Przednia kamera pozwoli robić zdjęcia w jakości do 20 megapikseli.

Bateria z szybkim ładowaniem

Energię w smartfonie Xiaomi Mix Fold 3 dostarczy bateria o pojemności 4800 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie o mocy 67 W. Natomiast w przypadku ładowarek bezprzewodowych jest to 50 W. Znajdziemy tu też głośniki ze wsparciem dla Dolby Atmos czy czytnik linii papilarnych. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13 z nakładką MIUI 14. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Xiaomi Mix Fold 3 – specyfikacja techniczna

8,03-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości 2160 × 1916 pikseli

6,56-calowy ekran AMOLED 120 HZ o rozdzielczości 1080 × 2520 pikseli

procesor Snapdragon 8 Gen 2 w edycji Leading

12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X

256, 512 GB lub 1 TB miejsca na dane

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 13 + 10 + 10 MP

bateria o pojemności 4800 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

259 g

Android 13 z MIUI 14

