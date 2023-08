Xiaomi 13T Pro nie będzie wyłącznie Redmi K60 Ultra po liftingu

Xiaomi 13T Pro to przebrandowany model Redmi K60 Ultra. Czy jednak oba smartfony będą niemal identyczne? Okazuje się, że nie. Flagowiec Xiaomi 13T Pro na rynki międzynarodowe ma dostać inne sensory dla aparatu względem Redmi K60 Ultra. Zobaczmy sobie, co dokładnie ma ulec wymianie na inne komponenty.

Xiaomi 13T Pro to przebrandowany Redmi K60 Ultra, którego premiera odbyła się w Chinach. Wraz ze składanym modelem Mix Fold 3. Okazuje się jednak, że oba smartfony nie będą identyczne i mają występować pewne różnice. Zobaczmy sobie, czego mamy się spodziewać na rynku europejskim.

Inny aparat fotograficzny

Redmi K60 Ultra ma potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem Sony IMX800. Xiaomi 13T Pro otrzyma inną konfigurację. Podstawowy obiektyw ma współpracować z 50-megapikselowym sensorem Sony IMX707. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny z czujnikiem Omnivision OV13B 13 MP. Natomiast teleobiektyw zostanie połączony z 50-megapikselowym sensorem Omnivision OV13B. Przednia kamerka będzie taka sama i jest to 20-megapikselowy czujnik Sony IMX596.

6,67-calowy ekran OLED

Xiaomi 13T Pro ma ten sam ekran, który jest w Redmi K60 Ultra. Mowa o panelu OLED o przekątnej 6,67 cala oraz rozdzielczości 1220 × 2712 pikseli oraz odświeżaniem obrazu w zmiennym zakresie do 144 Hz. Próbkowanie dotyku odbywa się z częstotliwością 480 Hz, a przyciemnianie PWM na poziomie 2880 Hz. Nie zabrakło także wsparcia dla formatów HDR10+ oraz Dolby Vision.

Procesor MediaTek Dimensity 9200+

Sercem Xiaomi 13T Pro oraz Redmi K60 Ultra jest procesor MediaTek Dimensity 9200+. To bardzo potężny SoC o dużej wydajności, który został wykonany w 4-nm litografii oraz pracuje z częstotliwością do 3,35 GHz. Za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU Immortalis-G715. Chip jest wspomagany przez 12, 16 lub 24 GB pamięci RAM typu LPDDR5X. W przypadku edycji europejskiej będzie to tylko 12 GB. Natomiast na dane przeznaczono 256, 512 GB lub 1 TB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0.

Premiera w Europie na początku września

Redmi K60 Ultra jest już dostępny w Chinach (model z 24 GB RAM-u od 22 sierpnia). Natomiast premiera Xiaomi 13T Pro w Europie ma odbyć się 1 września. Sprzedaż rozpocznie się pewnie niedługo po tym terminie. Cena ma być atrakcyjna, ale w ofercie ma pojawić się tylko jedna konfiguracja sprzętowa telefonu. Specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Redmi K60 Ultra / Xiaomi 13T Pro – specyfikacja techniczna

6,67″ ekran OLED 144 Hz o rozdzielczości 1220 × 2712 pikseli

procesor MediaTek Dimensity 9200+

12, 16 lub 24 GB pamięci RAM typu LPDDR5X

256, 512 GB lub 1 TB miejsca na dane

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 13 + 50 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 13 z MIUI 14

źródło